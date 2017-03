Você está: Notícias

Séries

History estreia nova série ambientada na Patagônia Argentina

Vcfaz.tv - Ontem, 14:19







History estreia nova série ambientada na Patagônia Argentina (Divulgação) History estreia nova série ambientada na Patagônia Argentina (Divulgação)

O canal de televisão por assinatura History anuncia mudanças nas locações para a nova temporada da audaciosa série de sobrevivência sem roteiro Sozinhos ( Alone ), em que um grupo de 10 competidores deixados na selva tem uma única missão: permanecer o maior tempo possível em um ambiente totalmente inóspito.



Nesta nova temporada, a série será realizada na América do Sul, e a extensa região da Patagônia Argentina será o ponto de partida para esta nova travessia. Sem equipes de câmeras, sem truques, sem nenhum tipo de ajuda, este grupo de participantes tentará sobreviver para conseguir o premio de US$ 500 mil. A série estreará no canal no dia 20 de abril, a partir das 22h40.



Equipados somente com o que cabe em uma mochila e com câmeras próprias para que eles próprios documentem suas viagens, esses valentes homens e mulheres estão completamente separados uns dos outros, em territórios duros e implacáveis. Para sobreviver, deverão encontrar agua e comida, construir refúgios e se defenderem de predadores. Durante sua experiência, enfrentarão o isolamento extremo, a angústia psicológica e as traiçoeiras condições ambientais, na medida em que mergulham no desconhecido.



O final da primeira temporada de Sozinhos registrou recordes de audiência nos Estados Unidos, com um total de 2,4 milhões de telespectadores, crescendo 50% desde sua estreia, e tornando-se a série de ficção número 1 do HISTORY em 2015 entre todos os grupos demográficos. O canal de televisão por assinaturaanuncia mudanças nas locações para a nova temporada da audaciosa série de sobrevivência sem roteiro), em que um grupo de 10 competidores deixados na selva tem uma única missão: permanecer o maior tempo possível em um ambiente totalmente inóspito.Nesta nova temporada, a série será realizada na América do Sul, e a extensa região daserá o ponto de partida para esta nova travessia. Sem equipes de câmeras, sem truques, sem nenhum tipo de ajuda, este grupo de participantes tentará sobreviver para conseguir o premio de US$ 500 mil. A série estreará no canal no dia 20 de abril, a partir das 22h40.Equipados somente com o que cabe em uma mochila e com câmeras próprias para que eles próprios documentem suas viagens, esses valentes homens e mulheres estão completamente separados uns dos outros, em territórios duros e implacáveis. Para sobreviver, deverão encontrar agua e comida, construir refúgios e se defenderem de predadores. Durante sua experiência, enfrentarão o isolamento extremo, a angústia psicológica e as traiçoeiras condições ambientais, na medida em que mergulham no desconhecido.O final da primeira temporada de Sozinhos registrou recordes de audiência nos Estados Unidos, com um total de 2,4 milhões de telespectadores, crescendo 50% desde sua estreia, e tornando-se a série de ficção número 1 do HISTORY em 2015 entre todos os grupos demográficos.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).