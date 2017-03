Você está: Notícias

Série brasileira é a produção de língua não-inglesa mais vista nos Estados Unidos

Vcfaz.tv - Ontem, 14:45







O conteúdo original da Netflix viaja por todo o mundo, e impressiona pensar quantos espectadores na Turquia e em Hong Kong não gostam só de conteúdo Hollywoodiano, mas também estão maratonando uma produção original 100% brasileira da Netflix.



Quatro meses depois do lançamento global, espectadores na Austrália, Canadá, França, Itália, Coréia do Sul, Turquia e Estados Unidos, entre outros países, se juntaram aos fãs brasileiros de 3% na busca para saber quem conseguirá chegar ao Maralto. Além de ser um grande sucesso no Brasil, 3% é a série de língua não-inglesa mais assistida nos Estados Unidos, desde seu lançamento, em 25 de novembro.



“ A série foi amplamente vista fora do Brasil em diversos países, o que nos mostra que há sempre um público para uma grande narrativa, seja com conteúdo produzido nos Estados Unidos, Brasil, Singapura, Austrália, Índia ou no Oriente Médio ”, disse Erik Barmack, vice-presidente de Originais Internacionais da Netflix.



“ Os incríveis produtores, diretores e elenco brasileiros de 3% construíram uma série atraente que questiona a dinâmica da sociedade ao colocar os personagens em um processo de sobrevivência cruel para chegar ao ‘outro lado’, e isso criou uma empatia com públicos do mundo todo. O sucesso da série em todo o mundo nos levou a confirmar a segunda temporada assim que a série foi lançada ", completou.



