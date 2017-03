Canal E! estreia o doc-reality sobre moda Moda-o-rama

Você está: Notícias

O programa Moda-O-Rama é a mais nova produção nacional do canal E! Entertainment Television . Em formato de doc-reality, o programa, que estreia nesta sexta-feira, dia 17 de março, às 21h, investiga diferentes segmentos do mundo da moda no Brasil ao longo de 13 episódios, mostrando como ela é uma das maiores e mais fortes expressões do país.



Para comandar a nova atração, o canal terá o ex-modelo e ator Pedro Bosnich , que faz sua estreia como apresentador na TV. Na dramaturgia, Pedro já atuou em novelas como “Sete Vidas” (2015) e “Em Família” (2014), na Rede Globo.



Logo no primeiro episódio, "Moda e figurino", nomes como os estilistas Lino Villaventura, Fause Haten, João Pimenta e Alexandre Herchcovitch, além de atores e apresentadores, discutem as diferenças entre os figurinos de teatro e os figurinos de moda.





