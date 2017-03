Você está: Notícias

Food Network apresenta programação especial no dia do Cacau

Food Network apresenta programação especial no dia do Cacau (Divulgação) Food Network apresenta programação especial no dia do Cacau (Divulgação)

Comemorando o dia do Cacau , o canal de televisão por assinatura Food Network , apresenta episódio inédito de Bizu , apresentado pela chef Luiza Hoffmann , dia 26 de março, às 9h50.



A série de gastronomia, que dá dicas de receitas multiculturais, apresenta nesta temporada ingredientes tipicamente brasileiros. Em cada episódio, Luiza Hoffmann elege um alimento como base para uma sugestão prática de um cardápio completo – com entrada, prato principal e sobremesa.



No dia 26, às 9h50, inspirada pela versatilidade do chocolate, Luiza cria receitas exóticas com o cacau. De entrada, um suculento salmão com azeite de cacau. Como prato principal, um incomum macarrão de cacau. E para sobremesa, a audiência confere o Devil's Cake – bolo de chocolate com cacau puro.





