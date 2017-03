Você está: Notícias

Estranha história de de sucesso e canibalismo é destaque no Eurochannel (Divulgação) Estranha história de de sucesso e canibalismo é destaque no Eurochannel (Divulgação)

Quando dois açougueiros com baixa autoestima são levados aos seus limites, coisas terríveis podem acontecer. O canal de televisão por assinatura Eurochannel estreia uma comédia fascinante com o maior talento do cinema dinamarquês, Mads Mikkelsen . No longa " Carne Fresca, Procura-se ", o que parece ser a receita para o sucesso esconde uma verdade horrível. Estreia sexta-feira, 14 de abril, às 21h.



Dirigido por um dos mais prolíficos roteiristas e cineastas da Dinamarca, Anders Thomas Jensen , a produção propõe uma comédia única para os padrões dinamarqueses. No filme, Bjarne e Svend têm uma amizade estranha. Svend é ambicioso e motivado por um grande complexo de inferioridade. E Bjarne só se preocupa com a sua namorada, Astrid. Começar seu próprio açougue lhes permite escapar de seu chefe malvado, mas não vai bem até que uma coincidência bizarra leva Svend a criar um novo prato secreto com um ingrediente horrível.



