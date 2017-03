Você está: Notícias

TBS abre sinal para clientes SKY Pré-Pago

O sinal do canal de televisão por assinatura TBS está aberto para clientes SKY Pré-Pago por tempo limitado. O canal fica disponível até o dia 23 de março para quem realizar uma recarga ou estiver com o plano ativo no período.



O TBS conta uma grade cheia de comédias como o sucesso Todo Mundo Odeia o Chris, além do lançamento de produções exclusivas, como Search Party, que é exibido as terças, à meia-noite.





