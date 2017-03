Você está: Notícias

Mercado

RCI e Rede Século 21 encerram parceria neste domingo

A RCI , Rede de Comunicação Interativa, e a Rede Século 21 encerram a parceria em programação a partir deste domingo, dia 19 de março. O término foi comunicado pelo Padre Eduardo Dougherty através das redes sociais.



De acordo com o padre, o acordo chegou ao fim devido ao custo financeiro necessário para que parte da programação fosse transmitida pela RCI.



A RCI tornou-se recentemente canal de carregamento obrigatório pelas operadora via satélite. A emissora ainda não divulgou o tipo de programação que será exibida com o término do acordo com a Rede Século 21.





