Top 15 Retrô: Kelly Clarkson liderava com Because Of You em Abril de 2006

Lucasfrade - 19 Mar 2017 - 17:36



1. Because Of You

Kelly Clarkson













2. Stupid Girls

Pink













3. Love Generation

Bob Sinclar













4. A Dios Le Pido

Juanes













5. Untitled

Simple Plan













6. Sorry

Madonna













7. Put Your Records On

Corinne Bailey Rae













8. Advertising Space

Robbie Williams













9. So Sick

Ne-yo













10. Talk

Coldplay













11. Upside Down

Jack Johnson













12. Better Alone

Melanie C













13. Far Away

Nickelback













14. I Belong To You

Eros Ramazzotti & Anastacia













15. Ugly

Sugababes