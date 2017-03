Você está: Notícias

"Punho de Ferro" é a nova série Marvel para a Netflix

Na última sexta (17), a Netflix estreou a série original Netflix , "Marvel Punho de Ferro" ( Marvel's Iron Fist ). A quarta de quatro séries épicas de aventura em live-action, Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage, que estão disponíveis na plataforma e todas levarão à união dos quatro personagens principais em "Marvel’s The Defenders" a estrear com exclusividade na plataforma. A série dramática tem treze episódios de uma hora de duração.



A série apresenta o bilionário Danny Rand (Finn Jones) que retorna à Nova York após estar desaparecido por anos, tentando reconectar com seu passado e o legado de sua família. Ele luta contra os elementos da corrupção da cidade com seu domínio do kung-fu e habilidade de invocar o poder extraordinário do explosivo Punho de Ferro.



