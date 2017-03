Você está: Novelas

Confira a semana de Carinha de Anjo (20 a 25/3)

Segunda-feira



Juju grava um vídeo para o seu vlog com cinco coisas que precisavam ser inventadas. Franciely conta para Silvestre que está irritada por ter levado um "toco" de seu paquera. Madre Superiora diz que as irmãs do colégio vão assistir ao programa na casa de Diana. Cecilia e Fabiana ganham a permissão de ir até o parque para assistir ao concurso de corais do Programa do Ratinho no telão. Rosana vai até a casa de Diana com o filho, pois zé Felipe havia dito que a mãe deixou eles assistirem ao programa de lá. Zeca grava um vídeo com a vlogueira Bruna, rival de Juju, que fica enciumada. Após a entrevista, Bruna diz que Zeca deveria dar mais atenção para outras garotas, além de Juju. Emílio está se sentindo traído pelo fato de Zé Felipe estar fazendo dupla com Zeca.



Terça-feira



Cecília fica triste ao escutar que Veronica acha Gustavo um homem atraente. Fabiana aconselha a noviça a pensar em talvez não desistir do pai de Dulce Maria. Zé Felipe diz para Emílio que prefere ser super-herói do que cantor e por isso vai desafinar para que todos desistam da ideia da dupla. Madre Superiora chega na casa de Diana com as freiras. Nicole conta para Dulce Maria que a agência gostou do perfil dela para gravar um comercial de TV ao lado dela. Dulce fica empolgada com a possibilidade de aparecer na televisão para que Frida e Bárbara parem de lhe provocar no colégio. Todos assistem a apresentação do coral das freiras na TV. Emílio e Zé Felipe arrumam a casa como surpresa para evitar de levar bronca de Diana.



Quarta-feira



As irmãs voltam para o colégio e esquece Zeca na cidade. Juju diz para Zeca que contou para Bruna que são namorados só para baixar a bola dela, mas que não é verdade. Rosana telefona para Juju e vê que a filha está com Zeca. Juju e Zeca vão ao cinema. Emílio e Zé Felipe combinam de fazer uma expedição durante a noite no colégio. Dois criminosos invadem o colégio acreditando ser uma fazenda de um milionário. Dulce sonha com a mãe, Tereza, enquanto comem em um jardim com decoração japonesa. Diana e Inácio são presos pelos criminosos em uma sala do colégio. Emílio e Zé Felipe estão vestidos, respetivamente, como Super Eu e Super Bagunça. Os dois decidem que presem ajudar Diana e Inácio e prender os criminosos. As irmãs escutam barulhos e ficam assustadas.



Quinta-feira



Emílio telefona para o delegado Peixoto para avisar que tem criminosos no colégio das Freiras. Emilio e Zé Felipe conseguem derrubar os bandidos Coruja e Papagaio (respectivamente interpretados por Henrique Stroeter e Marlei Cevada) e soltar Diana e Inácio, que estavam presos na sala. Um dos criminosos leva Fabiana como refém. O delegado Peixoto chega no colégio. Com ajuda de Fabiana, Emílio e Zé Felipe atacam o criminoso com ataque de cócegas. Peixoto prende os dois bandidos. O delegado leva Emílio para casa e conta para Rosana que o garoto foi muito corajoso. Dulce conta para tia Perucas que vai fazer comercial de TV com Nicole, mas a mulher não gosta muito da notícia.



Sexta-feira



Dulce Maria diz para Estefânia que acredita que Nicole mudou de verdade. Peixoto pergunta para Inácio se ele sabe o motivo pelo qual Rosana está diferente. Estefânia diz que um dia Gustavo pode querer se casar e Dulce Maria revela que já quis que Cecília fosse sua nova mãe, mas que não deu certo. Inácio conta para Rosana que Peixoto acredita que Haydee pode estar por trás da história da assistente social. Flávio vende velharias de sua casa como se fossem relíquias para arrecadar dinheiro. Peixoto sai com Haydee no food truck.





