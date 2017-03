Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de Rubi (20 a 25/3)

Vcfaz.tv - 20 Mar 2017 - 12:59







Segunda-feira



Alessandro diz a Rosário que teria sido melhor não ter procurado Rubi e conta o que aconteceu. Alessandro confessa a Maribel que ao pensar que Rubi poderia morrer percebeu que continua apaixonado por ela. Sônia ouve a conversa e vai embora chorando. Sônia termina seu relacionamento com Alessandro. Heitor vai até o hospital, fica furioso ao encontrar Alessandro e agride o ex-amigo. Marco tenta fazer Alessandro entender que não deve se aproximar de Rubi, pois é uma mulher casada. Alessandro diz que ficará até que ela reaja. Tiago abusa sexualmente de Sônia e depois, cínico, diz que agora sim dá por encerrada a relação dos dois. Rubi reage, mas diante de Heitor, finge não se lembrar de nada. Alessandro presencia tudo e percebe que Rubi continua sendo mentirosa e calculista. Rubi diz a Alessandro que não vai se arriscar a perder tudo. Tiago visita Rubi e a presenteia com uma jóia.



Terça-feira



Tiago diz a Rubi que sente muito que seu acidente tenha adiado o encontro dos dois. Ela responde que só ia até o iate para dizer que jamais seria sua amante. Liliam vai até a casa de Genaro para dizer que não permitirá que volte a enganá-la e informa que vai dizer a seu filho, Luiz, quem é seu verdadeiro pai. O advogado comunica a Rubi que existe a probabilidade de que Caetano fique em liberdade. Rubi diz que ela e seu marido não concordam que Cristina se case com um taxista, por isso não querem que Caetano seja solto. Maribel oferece dinheiro a Cardoso pelo documento falsificado. Cardoso, por sua vez, tenta chantagear Belmiro, que diz que se tentar arruiná-lo, o levará com ele. Maribel grava a conversa onde Cardoso reconhece que ele e Belmiro falsificaram a assinatura de Alessandro para acusá-lo de fraude e conseguir uma grande quantia em dinheiro. Raul diz a David que Lorena rompeu seu compromisso com ele por causa de Paco e pede que o despeça de sua empresa. Rubi procura Alessandro e pergunta se ele voltaria para ela caso terminasse seu casamento com Heitor.



Quarta-feira



Rubi confessa a Alessandro que cometeu um grande erro ao se casar com Heitor. Alessandro aconselha Rubi a falar francamente com Heitor e pede que só volte a procurá-lo depois que estiver livre. Lorena diz ao pai que ama Paco e não pretende abrir mão dele só por que não pertence à sua classe social. Paco conversa com Raul e pede que aceite o fato de que Lorena não o ama para que possam viver em paz. Dr. Belmiro é preso durante um evento. Maribel diz a Alessandro que seu nome já está limpo. Cristina diz a Rosário que está esperando um filho de Caetano. Rosário procura Rubi e diz que Caetano precisa sair da cadeia para se casar com Cristina, pois ela está esperando um filho dele. Rubi responde que se Cristina se incomoda de ser mãe solteira então que faça um aborto. Depois, com cinismo, diz a Rosário que foi ela que colocou a jóia na bolsa de Caetano. Genaro diz a Liliam que ama Elisa. Elisa ouve. Rubi diz a Maribel que Alessandro jamais será dela, pois só a vê como paciente. Maribel, debochada, diz a Rubi que jamais imaginaria que ela tivesse ciúme de uma aleijada e informa que vai jantar com seu ortopedista.



Quinta-feira



Maribel diz a Rubi que ela deveria admirar mais a sua mãe. Rubi pergunta a Luiz como ele pode ser amigo da filha do homem que arruinou seu pai. Elisa comenta com Rubi que viu Genaro beijando Liliam e depois ouviu os dois falando sobre dinheiro. Rubi a aconselha a denunciá-lo por bigamia. Lorena conta para Paco que decidiu sair de casa porque seus pais querem obrigá-la a namorar o Raul. Cristina encontra a mãe desacordada e a leva para o hospital. Quando Rubi chega ao hospital, Alessandro comunica às irmãs que Rosário faleceu. Durante o velório de Rosário, Cristina toma uma decisão radical e expulsa Rubi e Heitor do local. Maribel diz a Heitor que só agora descobriu o quanto ele é frágil e que está muito decepcionada ao constatar que é como argila nas mãos de Rubi. Cristina ouve quando Dona Lola comenta com Dona Margarida que Rosário passou mal depois de voltar da casa de Rubi. Por isso, quando Rubi chega ao cemitério, Cristina a chama de assassina.



Sexta-feira



Cristina diz a Rubi que já sabe que sua mãe passou mal depois de falar com ela e acusa a irmã de ter provocado sua morte. Os vizinhos, revoltados, expulsam Rubi. Magda acusa Rubi de ter roubado a felicidade de Maribel. Magda ainda diz que Rubi nunca será feliz, pois não sabe amar. Magda dá uma bofetada em Rubi. Magda também conversa com Heitor e diz que com uma mulher como Rubi a seu lado pagará por todo o mal que fez a Maribel. Elisa, seguindo o conselho de Rubi, denuncia Genaro por bigamia. Paco pede aos pais de Lorena que se reconciliem com sua filha, mas eles se negam a ouví-lo e o expulsam de sua casa. Paco pergunta a Lorena se aceitaria se casar com ele. Ela responde que o ama, mas primeiro quer se realizar profissionalmente. Liliam confessa a Genaro que Artur é o pai de Luiz, mas garante que ele nunca soube que ela estava grávida. Genaro pede a Luiz que não trabalhe com Artur. Heitor diz a Elisa que já foi aberto um processo para apurar a denúncia que fez contra seu padrinho. Elisa diz que fez a denúncia em um momento de desespero e confessa que está arrependida. Alessandro diz a Rosário que teria sido melhor não ter procurado Rubi e conta o que aconteceu. Alessandro confessa a Maribel que ao pensar que Rubi poderia morrer percebeu que continua apaixonado por ela. Sônia ouve a conversa e vai embora chorando. Sônia termina seu relacionamento com Alessandro. Heitor vai até o hospital, fica furioso ao encontrar Alessandro e agride o ex-amigo. Marco tenta fazer Alessandro entender que não deve se aproximar de Rubi, pois é uma mulher casada. Alessandro diz que ficará até que ela reaja. Tiago abusa sexualmente de Sônia e depois, cínico, diz que agora sim dá por encerrada a relação dos dois. Rubi reage, mas diante de Heitor, finge não se lembrar de nada. Alessandro presencia tudo e percebe que Rubi continua sendo mentirosa e calculista. Rubi diz a Alessandro que não vai se arriscar a perder tudo. Tiago visita Rubi e a presenteia com uma jóia.Tiago diz a Rubi que sente muito que seu acidente tenha adiado o encontro dos dois. Ela responde que só ia até o iate para dizer que jamais seria sua amante. Liliam vai até a casa de Genaro para dizer que não permitirá que volte a enganá-la e informa que vai dizer a seu filho, Luiz, quem é seu verdadeiro pai. O advogado comunica a Rubi que existe a probabilidade de que Caetano fique em liberdade. Rubi diz que ela e seu marido não concordam que Cristina se case com um taxista, por isso não querem que Caetano seja solto. Maribel oferece dinheiro a Cardoso pelo documento falsificado. Cardoso, por sua vez, tenta chantagear Belmiro, que diz que se tentar arruiná-lo, o levará com ele. Maribel grava a conversa onde Cardoso reconhece que ele e Belmiro falsificaram a assinatura de Alessandro para acusá-lo de fraude e conseguir uma grande quantia em dinheiro. Raul diz a David que Lorena rompeu seu compromisso com ele por causa de Paco e pede que o despeça de sua empresa. Rubi procura Alessandro e pergunta se ele voltaria para ela caso terminasse seu casamento com Heitor.Rubi confessa a Alessandro que cometeu um grande erro ao se casar com Heitor. Alessandro aconselha Rubi a falar francamente com Heitor e pede que só volte a procurá-lo depois que estiver livre. Lorena diz ao pai que ama Paco e não pretende abrir mão dele só por que não pertence à sua classe social. Paco conversa com Raul e pede que aceite o fato de que Lorena não o ama para que possam viver em paz. Dr. Belmiro é preso durante um evento. Maribel diz a Alessandro que seu nome já está limpo. Cristina diz a Rosário que está esperando um filho de Caetano. Rosário procura Rubi e diz que Caetano precisa sair da cadeia para se casar com Cristina, pois ela está esperando um filho dele. Rubi responde que se Cristina se incomoda de ser mãe solteira então que faça um aborto. Depois, com cinismo, diz a Rosário que foi ela que colocou a jóia na bolsa de Caetano. Genaro diz a Liliam que ama Elisa. Elisa ouve. Rubi diz a Maribel que Alessandro jamais será dela, pois só a vê como paciente. Maribel, debochada, diz a Rubi que jamais imaginaria que ela tivesse ciúme de uma aleijada e informa que vai jantar com seu ortopedista.Maribel diz a Rubi que ela deveria admirar mais a sua mãe. Rubi pergunta a Luiz como ele pode ser amigo da filha do homem que arruinou seu pai. Elisa comenta com Rubi que viu Genaro beijando Liliam e depois ouviu os dois falando sobre dinheiro. Rubi a aconselha a denunciá-lo por bigamia. Lorena conta para Paco que decidiu sair de casa porque seus pais querem obrigá-la a namorar o Raul. Cristina encontra a mãe desacordada e a leva para o hospital. Quando Rubi chega ao hospital, Alessandro comunica às irmãs que Rosário faleceu. Durante o velório de Rosário, Cristina toma uma decisão radical e expulsa Rubi e Heitor do local. Maribel diz a Heitor que só agora descobriu o quanto ele é frágil e que está muito decepcionada ao constatar que é como argila nas mãos de Rubi. Cristina ouve quando Dona Lola comenta com Dona Margarida que Rosário passou mal depois de voltar da casa de Rubi. Por isso, quando Rubi chega ao cemitério, Cristina a chama de assassina.Cristina diz a Rubi que já sabe que sua mãe passou mal depois de falar com ela e acusa a irmã de ter provocado sua morte. Os vizinhos, revoltados, expulsam Rubi. Magda acusa Rubi de ter roubado a felicidade de Maribel. Magda ainda diz que Rubi nunca será feliz, pois não sabe amar. Magda dá uma bofetada em Rubi. Magda também conversa com Heitor e diz que com uma mulher como Rubi a seu lado pagará por todo o mal que fez a Maribel. Elisa, seguindo o conselho de Rubi, denuncia Genaro por bigamia. Paco pede aos pais de Lorena que se reconciliem com sua filha, mas eles se negam a ouví-lo e o expulsam de sua casa. Paco pergunta a Lorena se aceitaria se casar com ele. Ela responde que o ama, mas primeiro quer se realizar profissionalmente. Liliam confessa a Genaro que Artur é o pai de Luiz, mas garante que ele nunca soube que ela estava grávida. Genaro pede a Luiz que não trabalhe com Artur. Heitor diz a Elisa que já foi aberto um processo para apurar a denúncia que fez contra seu padrinho. Elisa diz que fez a denúncia em um momento de desespero e confessa que está arrependida.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).