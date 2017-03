Confira a semana de O que a vida me roubou (20 a 25/3)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Alessandro está na casa do capataz para lhe oferecer seu apoio incondicional e adverti-lo a ter cuidado com a filha de Joaquim. José Luis pergunta se desconfia dele. Alessandro diz que apenas deseja avisá-lo. Montserrat, na cozinha, interroga Dominga sobre a amizade de Alessandro com Maria. Montserrat pergunta se ela conhece Rosário. Dominga responde que não conhecia Rosário e que Maria sempre foi de confiança de seu patrão. Maria beija Alessandro na bochecha, em agradecimento e Montserrat se zanga. José Luis ameaça Joventino para que não se meta com ele. Adolfo fala para Maria que Alessandro comprou sua esposa e casou-se sem amor. Angélica apresenta Virginia a Demétrio. Graciela propõe a Demétrio que conquiste Angélica, pois ela está doente e morreria logo, assim ele se transformaria em seu herdeiro e ficaria livre de casar-se com Josefina. Montserrat e Graciela discutem pelas mentiras de ambas. Graciela pede a Alessandro que coloque Joventino em seu lugar, pois ele está a chantegeando com o caso de Benjamin. Alessandro pede a Demétrio que fique para pegarem José Luis. Montserrat comenta com Alessandro que está se apaixonando por ele. Padre Anselmo, em sua casa, repreende Rosário por estar querendo buscar trabalho em outra fazenda, ao invés de esclarecer a verdade com seu filho, Alessandro. Renato pede a José Luis que se distraiam em uma feira. Angélica chega em sua caminhonete e convence José Luis a ir. Maria discute com Alessandro porque Montserrat irá à feira. Montserrat lembra Demétrio que não quer que ele incomode Angélica, então ele a ameaça pedindo dinheiro. Caso contrário, ele dirá a verdade sobre José Luis a Alessandro. Victor beija Nadia e ela o diz que sempre pensa nele. Pedro encarrega Loreto a ficar amigo de Alessandro e se desfazer dele porque é urgente ficar com seus terrenos. Lauro pergunta se Graciela sabe algo de Demétrio, mas ela mente e só lhe explica que viu Montserrat e que ela está bem.



Terça-feira



Na fazenda “Almonte”, todos partem para a feira. Dominga, na cozinha, se surpreende pela chegada de Macário, que foi deportado dos Estados Unidos. Dominga lhe explica que o dono da fazenda agora é Alessandro. Então, Macário devia pedir um emprego se desejar seguir por ali. Na feira do povoado, Alessandro, Montserrat, Maria, Adolfo e Demétrio encontram Antonio, Renato e Angélica. Todos vão para uma rinha de galos. Montserrat se zanga e pede a Alessandro para irem embora. Um homem enviado por Loreto e Joventino tenta assassinar Alessandro, mas Antonio desarma o homem e começam uma briga. Angélica desmaia e todos a levam para a caminhonete. Loreto se zanga porque Joventino não cumpriu suas ordens. Joaquim chega à fazenda “Almonte” preocupado com sua filha. Ele agradece a Alessandro e Demétrio por terem cuidado dela, mas menospreza Antonio. Macário pede trabalho a Alessandro, que aceita que ele trabalhe na fazenda. Renato insiste a José Luis que busquem Montserrat. Loreto propõe a Alessandro que cuide de sua segurança, mas Alessandro se nega e Antonio comenta que ele pode treinar alguns peões para cuidar da segurança de toda a fazenda. Loreto se zanga e se retira. Alessandro pergunta a Antonio se ele conheceu José Luis, mas Montserrat chega e os interrompe, dizendo que ama Alessandro. Loreto pede a Joventino que assalte a fazenda com seus homens para que Alessandro suplique por proteção. Amélia, em sua fazenda, diz a sua filha que se ela não melhorar logo, a levará a uma consulta na capital. Demétrio e Montserrat visitam Angélica, que pede a Montserrat que José Luis a visite e, como amigas, avisa que lutará pelo amor de José Luis. Montserrat se preocupa.



Quarta-feira



Na fazenda “Arechiga”, Demétrio pede que Amélia o deixe sair com Angélica, mas ela o nega. Montserrat pede a Alessandro duzentos mil reais para renovar seu guarda roupa. Demétrio e Adolfo estão felizes, planejando ir para o exterior, mas antes desejam passar uns dias na fazenda “Arechiga”. Adolfo deseja fazer Maria sua. Joventino pede a José Luis que se comunique com Loreto em Água Azul. Renato, astuto, sugere que o amigo tenha cuidado. Josefina, chorando, visita Nadia em sua residência e conta de sua desgraça. Mais tarde, Nadia telefona para Montserrat a fim de colocá-la a par do que seu irmão fez. Loreto se encontra com José Luis as escondidas e se propõe a destruir Alessandro. Victor e Nádia estão em sua residência. Pedro liga para ela a fim de ter certeza que ela tem um amante. Alguns homens agridem Victor na rua e, ao chegar em casa, Pedro e Loreto entram o ameaçando, para que chame Nadia e termine sua relação com ela. Nadia chora ao ouvir que Victor apenas se divertiu com ela. Montserrat, zangada, pede a Demétrio que vá embora, já que sabe que ele se esconde de Josefina. Alessandro se nega a dar dinheiro a Montserrat se não a acompanhar nas compras, pois pensa que ela pode estar querendo usar o montante para escapar. Ela se zanga. Renato não entende porque José Luis aceitou a amizade de Loreto. Macário visita o Padre Anselmo e, conversando, se lembra que Rosário é a mãe de Alessandro. Graciela e Lauro não sabem o que fazer com o problema de seu filho com Josefina, porque toda Água Azul já sabe da situação em que estão.



Quinta-feira



Joventino chega com galões de gasolina à fazenda “Almonte”. Renato tenta ver o que ele traz, mas Joventino o impede. Nadia visita Victor na residência Almonte, mas Margarida responde que ele não está. Victor fica triste por não poder estar perto dela. Pedro, em sua residência, observa que Nadia está triste ao longe. Padre Anselmo fala com Rosário para que ela reconsidere e diga a verdade a seu filho, mas ela segue se negando. Alessandro pergunta a Macário se ele conheceu sua mãe, mas ele o responde que conhecia apenas Rosário, que agora vive com o Padre Anselmo. Macário diz que Benjamin acusou Rosário de assassina e por isso ela esteve na prisão sendo inocente. Alessandro se surpreende. Dominga diz a Montserrat que Rosário quer falar com ela. Joventino está derramando gasolina pelo estábulo da fazenda “Almonte”. Rosário chega e Joventino a golpeia na cabeça. Ela cai desmaiada. Ele acende um cigarro e ateia fogo no local. Os cavalos correm desesperados. Montserrat chega e grita pedindo ajuda. José Luis está a ponto de dizer a Alessandro que ele é o marinheiro pelo qual sua mulher está apaixonada, mas o incêndio os interrompe. Adolfo e Maria se acariciam em seu quarto e começam a escutar gritos. Eles saem correndo para ver o que está acontecendo. Alessandro entra no estábulo e carrega Montserrat em seus braços. Renato e Antonio carregam Rosário desmaiada. Joventino finge surpresa e ajuda os peões a apagar o fogo. Alessandro aceita que Rosário volte a trabalhar pra ele. O capataz diz a Alessandro que não conhece José Luis, pela promessa que fez a Montserrat. Em Água Azul, Alessandro cruza com Loreto, que lhe afirma que José Luis está vivo.



Sexta-feira



Alessandro oferece muito dinheiro a Loreto para que o entregue José Luis com vida. Nadia, em sua residência, pede a seus empregados que tirem as flores ganhadas de Victor do local. Depois, recebe uma ligação de Montserrat que a pede dinheiro emprestado. Maria e Adolfo, na fazenda “Almonte”, planejam roubar dinheiro de Alessandro e colocar a culpa em Montserrat. Joventino entra no quarto de Montserrat e lhe entrega a pulseira que Graciela lhe deu em troca de seu silencio. Montserrat, surpresa, a guarda. Demétrio aceita o dinheiro que sua irmã conseguiu com Nadia e pede a José Luis que se retire da fazenda. Alessandro visita Victor em sua residência e se surpreende ao vê-lo machucado. Ele pede que Victor se afaste de Nadia, pois do contrário vão mata-lo. Victor fica triste, pois está apaixonado por Nadia. Loreto telefona para Joventino e pede que investigue sobre José Luis. Maria pega a chave que Alessandro deu a Montserrat e a dá a Adolfo, para que tirem dinheiro do escritório. 