Novelas

SBT

Confira a semana de Querida Inimiga (20 a 25/3)

20 Mar 2017







Segunda-feira



Ernesto pede a Lorena que o ajude em seu programa. Ela aceita. Eles trabalham juntos para fazerem um suflê e começam a discutir sobre a forma de fazê-lo. O programa é um grande sucesso e oferecem a Lorena o cargo de co-apresentadora. Ela pede um tempo para pensar. Jaime fala com Juliano e tenta convence-lo a deixar de beber e a voltar para a casa de Zulema. Juliano continua bebendo e Omar ameaça colocá-lo em um centro de reabilitação. Depois dessa ameaça, Juliano decide parar de beber. Fafy convida Sara para a sua casa, ela conta uma história triste e o convence a levá-la na viagem com ele. Omar vai ver Greta para pedir que volte para ele. Ela responde que só voltaria se dessa vez não fosse como amante. Hortência vende a casa e paga a seus credores. Ela decide ficar em um hotel enquanto encontra um apartamento, mas se dá conta que está só de agora em diante. Lorena diz a Miguel que aceita o posto de co-apresentadora do programa de cozinha. Ernesto gosta muito da notícia. Lorena insiste que Juliano a acompanhe e peça desculpas a Rose. Ele vai e pede desculpas a Rose e Maria. Rose e Juliano se reconciliam. Lorena diz a Omar que Hortência tem que deixar sua casa esse dia e pede permissão para que ela vá viver com eles. Diana se opõe a ideia e Omar tem que negar o pedido. Quando Hortência está a ponto de deixar sua casa, desce pelas escadas e encontra Omar, que pede que ela vá viver com eles. Hortência o abraça.



Terça-feira



Quando Hortência tem que procurar um novo lugar para viver, Jaime, Omar, Diana e Lorena lhe pedem que fique com eles na casa de Zulema. Ela aceita o convite. Eles ainda pedem a Hortência que seja assessora no negócio novo que irão abrir. Omar decide viver com Greta e comunica isso a seus filhos. Eles reprovam a atitude do pai e se sentem traídos. Juliano diz que já não o reconhece como pai. Omar deixa a casa. Durante um jogo de cartas, Greta diz a Paula e Maria quem é o homem pelo qual ela se apaixonou. Elas não concordam com a atitude de Greta e desfazem sua amizade. Patty e Vasco começam a sair juntos. Diana os vê aos beijos e diz a Patty que os deseja o melhor. Juliano e Diana comunicam Lorena que querem desconectar os aparelhos que mantém Zulema viva. Ela se opõe violentamente, pois tem fé que ela se recuperará. Depois de um tempo fora da cidade, Valéria volta e visita Alonso. Ele a conta todo o ocorrido. Alonso visita Noemi para pedir lhe trabalho. Ela o dá uma vaga de imediato. Lorena se gradua com honras, por ter a melhor nota de sua turma. Entrevistam Lorena na televisão. Ao vê-la na tela, Sara a chama de maldita e diz que a odeia com todo o seu ser.



Quarta-feira



Sara vê a entrevista de Lorena na televisão e se dá conta que não é nada além de uma escrava de Fafy, enquanto Lorena se transformou numa mulher importante. Sara manda Bruno ir visitar seu filho e ver como estão as coisas. Sara também sugere a Bruno que deveriam matar Fafy. Lorena e Diana vão falar com Noemi sobre a situação de Zulema. Noemi os diz que, com muito pesar, ela teve morte cerebral. Rose diz a Lorena que já não suporta Juliano e não quer mais viver com ele. Ao mesmo tempo, Juliano está em um bilhar embebedando-se. Noemi manda chamar Alonso e lhe diz que fizeram uma revisão no caso de Zulema. Ela lhe oferece seu trabalho de volta. Lorena vai visitar sua mãe e, enquanto ela fala, Zulema abre os olhos. Lorena fica surpresa, busca ajuda e encontra Alonso. Zulema se recupera por completo. Depois, Omar telefona para Hortência e fica sabendo da recuperação de Zulema. Juliano não voltou para a casa. Diana e Lorena se preocupam em como Zulema irá reagir quando souber do comportamento de Juliano, Omar e Greta. Bruno chega à casa de Zulema e pede para ver seu filho. Hortência lhe responde que não poderá vê-lo. Ele acaba descobrindo que Zulema se recuperou. Alonso pede a Zulema que o perdoe. Ernesto vai a clínica e Lorena o agradece pelo apoio e o abraça. Alonso entra e os vê. Fafy diz a Santiago que está planejando estabelecer-se na capital. Ernesto diz a Alonso que vai fazer tudo o que puder para ganhar outra vez o coração de Lorena.



Quinta-feira



Ao descobrir que Zulema já acordou, Omar tenta vê-la na clínica, mas Lorena e Diana o impedem. Para Zulema, elas dizem que Omar está em uma viagem de negócios, na mesma que também está Juliano. Rose está muito preocupada por não poder localizar Juliano. Ele continua bebendo e na companhia de vagabundos. Omar tem uma curta conversa telefônica com sua esposa, o que faz com que Greta se zangue. Ao passar pelo edifício onde Hortência tinha seu negócio, Sara descobre que vão demoli-lo. Usando sua influência, ela convence Fafy a comprar o prédio para ela. Sua meta é competir com Lorena e chegar a ter a companhia de alimentos mais importante da América Latina. Zulema está bem e lhe dão alta da clínica. Ela está a ponto de voltar para a sua casa. Por sua parte, Alonso aceita com prazer o posto oferecido por Noemi. Valéria o parabeniza, visivelmente emocionada. Santiago e Hortência se encontram por casualidade. Ele a fala que Fafy era apaixonado por ela quando eram jovens. Ela comenta que não se recorda disso.



Sexta-feira



Fafy compra um edifício e Sara acredita que ele o colocará em seu nome, mas é surpreendida, pois Fafy coloca em seu próprio. Sara fica furiosa e pensa em como conseguir que ele a nomeie sua herdeira. Fanny, Gina, Ivan e Alessandro vão à casa de Zulema com presentes para ela. Betina e Toribio também chegam. Tanto Betina quanto Ivan tem a mesma ideia para que seus respectivos tios fiquem bem diante dos olhos de Lorena. Zulema está feliz com sua recepção de boas-vindas, mas logo se cansa e vai para a cama. Ernesto e Alonso chegam e a tensão aumenta. Mais tarde, Juliano chega à casa muito bêbado. Diana e Lorena tratam de mantê-lo calado, para que Zulema não o veja nesse estado. Eles não conseguem. Greta acusa Omar de estar pensando em Zulema e diz que irá se matar se ele a deixar. Santiago telefona para Fafy e se convida para jantar, mas Fafy o responde que vai pedir comida de um restaurante. Diana e Lorena acordam Juliano e lhe dão a notícia sobre sua mãe. 