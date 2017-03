Você está: Novelas

Confira a semana de O rico e Lázaro (20 a 25/3)

20 Mar 2017







Segunda-feira



Asher tenta salvar Jeremias. Joaquim pede para Fassur deixar o profeta em paz. Daniel convence Nabucodonosor a livrar o servo. Baruque visita Ravina. Dinah diz que tem algo perturbando Uriel. Jeremias pede ajuda ao Senhor. Nabucodonosor se assusta com um sonho. Escondida, Joana leva água para Jeremias. Nabucodonosor ordena que Beroso ache algum sábio para decifrar seu sonho. Nitócris distrata Aspenaz. Eliaquim é avisado sobre o açoite de Jeremias. Neusta critica a atitude de Joaquim. Aicão pede para Eliaquim livrar Jeremias. Chaim chega em casa e Zelfa diz que Elga saiu para cultuar falsos deuses. Jeremias profetiza o mal de Fassur. Uriel diz que não pode pagar Chaim. Jeremias é levado para casa de Ravina. Chaim ameaça Uriel. Baruque leva Jeremias para uma caverna e escreve em pergaminhos as palavras do profeta. Zac e Asher comentam sobre Ezequiel. Chaim pergunta onde Zac esteve. Beroso avisa aos sábios sobre o desejo do rei e menospreza os hebreus. Chaim reclama das espadas afiadas pelos filhos. Nabucodonosor avisa que matará todos os sábios do reino caso não decifrem seu sonho. Nebuzaradã elogia Kassaia. Sammu-Ramat diz que se tornará uma sacerdotisa. Shag-Shag diz que sairá para beber e Hurzabum lamenta. Nabonido é humilhado por Nitócris. Arioque encontra Nebuzaradã e diz que precisam atender a um pedido do rei. A rainha Amitis conversa com Aspenaz e reclama dos filhos. Nitócris é flagrada pela mãe humilhando Nabonido. Eliaquim diz que não pagará mais tributo algum a Nabucodonosor. Dinah repreende a atitude pagã de Elga. Joana se decepciona ao saber que acha que não tem fé. Joaquim diz estar preocupado com Jeremias. Aicão diz temer a fúria do rei da Babilônia. Joana encontra Joaquim na rua e pede para o príncipe tentar salvar Jeremias. Eles são surpreendidos com a chegada de Fassur. Evil-Merodaque conversa com Daniel e os outros hebreus. O príncipe descobre que seu pai teve um sonho e quer que o decifrem. Arioque chega e avisa que o rei ordenou a morte de todos os sábios.



Terça-feira



Evil-Merodaque diz que fará algo para impedir a morte de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Joaquim despista Fassur e conversa com Joana sobre Jeremias. Daniel pede uma chance para falar com o rei. Evil pede ajuda à rainha. Joaquim fala sobre o encontro com Joana para Neusta. A rainha diz que a moça não é mulher para o filho. Uriel reclama da seca e Asher tenta acalmar seu pai. Daniel encontra com o rei e pede uma noite para decifrar seu sonho. Nabucodonosor se queixa de Evil-Merodaque com a rainha. Daniel diz confiar em Deus. Amitis comunica aos filhos sobre a decisão do rei de poupar os nobres por mais uma noite. Hurzabum pede para a mãe parar de beber. Nabucodonosor recebe uma mensagem de Eliaquim se recusando a pagar os impostos. Sammu-Ramat diz desejar riqueza e poder. Nabucodonosor diz estar impressionado com a fé que Daniel tem em seu Deus. No entanto, o rei avisa que matará o hebreu caso ele não decifre seu sonho. Joana se abre com Ilana e diz gostar de Asher, mas a moça lamenta a falta de fé do rapaz. Daniel pede ajuda a Deus para decifrar o sonho do rei. Logo em seguida ele pede para ser levado até o soberano da Babilônia. Ele começa a descrever o sonho do monarca, que fica impressionado. Daniel então decifra o sonho do rei. Nabucodonosor, impactado e emocionado, nomeia Daniel como chefe de todos os governadores da Babilônia. Em Jerusalém, Aicão alerta Eliaquim para fúria de Nabucodonosor. Zelfa reclama das atitudes pagãs de Elga. Fassur encontra Chaim e diz que Zac está andando com más companhias. O garoto enfrenta o sacerdote. Dana e Rebeca cantam uma música hebraica. Chaim proíbe Zac de andar com Joana. Ravina entrega provisões a Baruque. Evil e Kassaia agradecem a Daniel. Nitócris esnoba Nabonido. Daniel diz que sua responsabilidade aumentou. Nabucodonosor avisa que Eliaquim pagará caro por sua atitude. Baruque conta para Jeremias sobre a atitude do rei de Judá. Asher conversa com Joana e eles acabam se beijando.



Quarta-feira



Joana e Asher se declaram um para o outro. Ela avisa que ele precisa ter fé. Eliaquim diz não acreditar em Jeremias. Joana diz que Asher precisa esquecer essa história de vingar a morte de Abel. Zac avisa que fugirá da oficina de armas de Chaim. Neusta conversa com o filho Joaquim e avisa que não confia em Zedequias, o irmão do rei Eliaquim. Chaim flagra Zac dizendo que pedirá a mão de Joana em casamento. Zedequias avisa que mandará Zuriel e Hassube para longe de Jerusalém. Shamir implica com Tamir. Nicolau pede um beijo para Rebeca. Asher avisa que pedirá a mão de Joana em casamento. Uriel reclama da falta de chuva. Chaim bate em Zac, que fica furioso com o pai. Joana diz estar muito feliz. Zelfa descobre que Asher pedirá a mão da moça em casamento. Jeremias vai até o palácio de Eliaquim tentar alertar o rei novamente, mas o soberano de Jerusalém diz não acreditar em suas palavras. Na Babilônia, Arioque manda Nebuzaradã se preparar para mais uma missão. Amitis escolhe algumas mulheres para divertir o rei Nabucodonosor. Sammu-Ramat diz não ver a hora de deixar a Casa da Lua. Chaim diz que levará Zac em uma viagem. Uriel proíbe Asher de visitar Zac. Nabucodonosor agradece a atenção de Amitis. Sammu-Ramat assassina uma mulher e rouba seus pertences. Asher vai visitar Zac e descobre que ele viajou com Chaim. Hurzabum avisa que Sammu-Ramat deixou a Casa da Lua. Aspenaz tenta lidar com jeito impulsivo de Nitócris. Beroso sugere que ela se case com Nabonido, mas a princesa fica irritada. Sammu-Ramat finge ser a mulher que assassinou e procura Beroso no palácio. O sacerdote a surpreende ao dizer que sabe de toda a verdade. Aspenaz conversa com Daniel e o parabeniza. Sammu-Ramat implora para Beroso aceita-la no palácio. Asher pede a mão de Joana a Ravina e Zadoque. Eliaquim é avisado sobre a presença de oficiais babilônicos no palácio de Jerusalém. Asher estranha a tristeza de Uriel. Animada por saber que terá um marido obediente, Nitócris diz que deseja se casar com Nabonido. Neusta se preocupa com futilidades. Daniel estranha as contas do palácio. Evil-Merodaque chega e avisa que Nabucodonosor mandou seus oficiais irem até Jerusalém. No palácio de Judá, Arioque pede para ver Joaquim, o príncipe herdeiro. Eliaquim fica preocupado.



Quinta-feira



Arioque, Nebuzaradã e os outros oficiais babilônicos atacam os hebreus. Gedalias e Micáias são feridos. Eliaquim tenta proteger Neusta e Joaquim e é assassinado. Arioque diz que levará a rainha e o príncipe herdeiro. O oficial avisa que Zedequias ficará responsável pelo reino de Jerusalém. Neusta e Joaquim são levados para a Babilônia. Aicão se lembra da profecia de Jeremias. Abalado, Ebede-Meleque, o servo de Neusta, lamenta o ocorrido com a rainha. Ele entrega o anel do rei Eliaquim ao príncipe Joaquim. Ezequiel e sua esposa são levados cativos. Joana tenta impedir que Asher faça alguma besteira, mas o garoto sai apressado. Fassur se espanta ao ver que Zedequias é o novo rei de Judá. Temendo o pior, Joana impede que Asher atire em Arioque. A família de Ravina e Ilana fica preocupada com a invasão. Evil-Merodaque conversa com Daniel e diz que nunca será um rei cruel como seu pai. Chaim visita alguns clientes na Babilônia e Zac fica impressionado com a grandiosidade do palácio. Beroso marca um encontro com Chaim. Nabonido explode de felicidade ao saber que Nitócris aceitou casar com ele. Aspenaz apresenta Sammu-Ramat à rainha Amitis. Nabonido encontra Evil e diz que casará com sua irmã. Sammu diz que será leal a Beroso. O sacerdote a entrega um frasco com uma substância. Chaim vai com Zac até a Casa da Lua. O menino conversa com Hurzabum enquanto o pai é recebido calorosamente por Shag-Shag. Ambicioso, Zedequias se instala no quarto do rei. Chaim negocia com Beroso. Asher se lembra da morte de Abel. Baruque avisa a Jeremias que a profecia se cumpriu. Neusta fica impressionada com a luxuosidade da Babilônia. Ezequiel diz que é a cidade da perdição. Dinah diz que está grávida. Chaim manda Zac não dizer nada sobre a viagem. Asher conta para Joana sobre a gravidez de Dinah. Daniel descobre que Eliaquim está morto. Neusta e Joaquim são bem recebidos no palácio. Arioque avisa ao rei que o príncipe herdeiro de Judá é medroso. Nabucodonosor o alerta dizendo para ficar alerta. Nebuzaradã joga charme para cima de Kassaia. Zac procura por Joana. Aspenaz suspira ao ter que aturar as futilidades de Neusta. Nabucodonosor elogia o desempenho de Arioque. Daniel encontra com Joaquim no palácio e diz que ele está protegido. Zac descobre que Asher pediu a mão de Joana em casamento. Ele fica furioso e chora angustiado. Uriel confessa que está devendo a Chaim e diz que Asher deverá servi-lo por sete anos.



Sexta-feira



Asher se revolta ao saber que deverá servir Chaim por sete anos para pagar a dívida de Uriel. Ele vai até a oficina de Chaim e discute com Zac. Eles acabam brigando. Zadoque e Ravina separam. Fassur fala sobre a morte de Eliaquim. Zac questiona a atitude do pai. Chaim age com ironia e ofende o filho. O garoto explode de raiva e ameaça o próprio pai, que o chama de frouxo. Elga diz que Zac deverá viajar. Asher procura Joana e avisa que não poderá se casar, pois deverá servir o pai de Zac por sete anos. Daniel pede para Joaquim ter fé. Deus fala com Ezequiel e avisa que o enviará aos filhos de Israel. Asher diz que Uriel está perdoado. Sete anos se passam. Benjamim, filho de Dinah e Uriel, conversa com Asher, já um rapaz. Ilana diz que Zedequias se afastou de Deus. Joana demonstra seu amor por Asher. Ele trabalha na oficina de Chaim. Tamir, Shamir, Nicolau e Absalom são maltratados pelo pai. Zelfa diz sentir falta de Zac. Daniel recebe uma carta de Ezequiel falando de sua conversa com o Senhor. Amitis diz não ver a hora de conhecer os jardins que estão sendo preparados para ela. Belsazar, o filho de Nitócris e Nabonido, brinca no palácio. Kassaia beija o marido, Nebuzaradã. Evil-Merodaque conversa com Daniel. Neusta paparica Joaquim. Nebuzaradã comenta com Arioque sobre suas traições à Kassaia. O rei Zedequias avisa que fará aliança com o Egito. Fassur fica irritado ao saber que o rei trairá Nabucodonosor. Dana diz que Absalom lhe dá arrepios. Fassur fala mal de Joana para as pessoas na rua. Chaim critica o trabalho dos filhos. Os rapazes implicam com Asher. Baruque encontra Jeremias e fala sobre a aliança que Zedequias está fazendo com o Egito. Beroso conversa com Larsa, seu servo, e manda o rapaz ficar de olho nos escravos. Hurzabum diz que tocará na festa de cerimônia da inauguração dos jardins. Shag-Shag tenta adivinhar o futuro das pessoas nas ruas. 