Você está: Novelas

RecordTV

Confira a semana de A escrava Isaura (20 a 25/3)

Vcfaz.tv - 20 Mar 2017 - 13:08







Segunda-feira



Miguel pede para que Isaura não conte a Álvaro a verdade sobre eles. Rosa fica brava ao saber que Leôncio dormiu com Flor-de-Liz. Henrique visita seu pai e diz que precisa arranjar um comprador para o diamante. Francisco coloca Rosa para fora de casa. Ao caminhar pela beira da estrada, Rosa é picada por uma cobra. Flor-de-Liz convence Leôncio a fazer uma festa para esquecer Isaura por um tempo e para se safar de um castigo. Gabriel chora ao lado de Tomásia por causa de sua amada. Helena confessa que beijou Diogo. Dr. Paulo deseja se casar com Helena, mas diz que é pelo dinheiro que o Cel. Sebastião possui. Raimundo avisa a Martinho que Leôncio suspeita onde esteja Isaura. Leôncio manda chamar as mais belas moças do bordel para sua festa. Moleca sente ciúmes de Rosa. Belchior suga o veneno da perna de Rosa. Isaura conversa com seu pai sobre o fato dela não dizer quem ela realmente é. Geraldo conta à Branca onde mora Isaura. Cel. Sebastião pede a Belchior que chame o Dr. Paulo para examinar Rosa. Helena arrepende-se do beijo dado em Diogo e diz que Gabriel ainda a ama. Gabriel não se conforma com o fato dele ser irmão de Helena. Álvaro vai se encontrar com Isaura.



Terça-feira



Pedrinho acorda Miguel pela noite para avisar que Isaura conversa com Álvaro e que ela deseja contar a verdade para o rapaz. Miguel vai até Isaura e diz que está muito tarde para os dois conversarem. Álvaro vai embora. Leôncio manda Martinho viajar atrás de Isaura. Dr. Paulo diz que a situação de Rosa é complicada. Henrique mostra à Malvina o dinheiro que conseguiu com a venda do diamante. Miguel briga com Isaura e ela diz que está apaixonada por Álvaro. Perpétua quer conhecer Isaura e seu pai. Diogo quer se casar com Helena. Helena pede para que Gabriel aceite que eles são irmãos. Leôncio se diverte com as meninas do bordel, mas pouco depois desconfia que uma delas tenha roubado as joias de sua mãe. Isaura observa as joias de sua madrinha dadas a ela pelo comendador Almeida. Belchior avisa Violeta que Leôncio prendeu suas meninas. Violeta leva o Sargento para a fazenda. Rosa continua a delirar. Gioconda avisa Diogo que o Cel. Sebastião quer que ele vá até sua casa para examinar Rosa. Diogo diz que irá aproveitar a ocasião para pedir a mão de Helena em casamento. Branca e Geraldo avistam Isaura de longe.



Quarta-feira



Branca e Geraldo conversam com Isaura. Raimundo e Martinho seguem para São Paulo em busca de Isaura. Belchior leva notícias de Leôncio para Tomásia. Branca faz diversas perguntas para Isaura. Perpétua concorda em receber Isaura em casa. Enquanto cuida de Rosa, Diogo pede a mão de Helena em casamento e Paulo ouve.



Quinta-feira



Álvaro encontra Branca e Geraldo na casa de Isaura. André resolve encontrar Isaura. Leôncio percebe que seu dinheiro está acabando. Gabriel desmaia. Sebastião diz que Henrique recebeu moedas falsas. Tomásia manda uma carta para Leôncio. Isaura diz a Álvaro que precisa contar a verdade. Miguel proíbe Isaura de contar a verdade para Álvaro. Tomásia escreve que quer se encontrar com Leôncio que aceita. Henrique pede ajuda a Sebastião que nega.



Sexta-feira



Leôncio planeja ficar com o dinheiro de Tomásia. Diogo e Helena resolvem fugir. Isaura insiste em contar a verdade para Álvaro. Leôncio manda preparar um jantar especial para Tomásia. Branca desconfia de Isaura e se empenha em descobrir seu segredo. Belchior ganha um beijo de Rosa. Miguel concorda que Isaura conte a verdade a Álvaro. Miguel pede para que Isaura não conte a Álvaro a verdade sobre eles. Rosa fica brava ao saber que Leôncio dormiu com Flor-de-Liz. Henrique visita seu pai e diz que precisa arranjar um comprador para o diamante. Francisco coloca Rosa para fora de casa. Ao caminhar pela beira da estrada, Rosa é picada por uma cobra. Flor-de-Liz convence Leôncio a fazer uma festa para esquecer Isaura por um tempo e para se safar de um castigo. Gabriel chora ao lado de Tomásia por causa de sua amada. Helena confessa que beijou Diogo. Dr. Paulo deseja se casar com Helena, mas diz que é pelo dinheiro que o Cel. Sebastião possui. Raimundo avisa a Martinho que Leôncio suspeita onde esteja Isaura. Leôncio manda chamar as mais belas moças do bordel para sua festa. Moleca sente ciúmes de Rosa. Belchior suga o veneno da perna de Rosa. Isaura conversa com seu pai sobre o fato dela não dizer quem ela realmente é. Geraldo conta à Branca onde mora Isaura. Cel. Sebastião pede a Belchior que chame o Dr. Paulo para examinar Rosa. Helena arrepende-se do beijo dado em Diogo e diz que Gabriel ainda a ama. Gabriel não se conforma com o fato dele ser irmão de Helena. Álvaro vai se encontrar com Isaura.Pedrinho acorda Miguel pela noite para avisar que Isaura conversa com Álvaro e que ela deseja contar a verdade para o rapaz. Miguel vai até Isaura e diz que está muito tarde para os dois conversarem. Álvaro vai embora. Leôncio manda Martinho viajar atrás de Isaura. Dr. Paulo diz que a situação de Rosa é complicada. Henrique mostra à Malvina o dinheiro que conseguiu com a venda do diamante. Miguel briga com Isaura e ela diz que está apaixonada por Álvaro. Perpétua quer conhecer Isaura e seu pai. Diogo quer se casar com Helena. Helena pede para que Gabriel aceite que eles são irmãos. Leôncio se diverte com as meninas do bordel, mas pouco depois desconfia que uma delas tenha roubado as joias de sua mãe. Isaura observa as joias de sua madrinha dadas a ela pelo comendador Almeida. Belchior avisa Violeta que Leôncio prendeu suas meninas. Violeta leva o Sargento para a fazenda. Rosa continua a delirar. Gioconda avisa Diogo que o Cel. Sebastião quer que ele vá até sua casa para examinar Rosa. Diogo diz que irá aproveitar a ocasião para pedir a mão de Helena em casamento. Branca e Geraldo avistam Isaura de longe.Branca e Geraldo conversam com Isaura. Raimundo e Martinho seguem para São Paulo em busca de Isaura. Belchior leva notícias de Leôncio para Tomásia. Branca faz diversas perguntas para Isaura. Perpétua concorda em receber Isaura em casa. Enquanto cuida de Rosa, Diogo pede a mão de Helena em casamento e Paulo ouve.Álvaro encontra Branca e Geraldo na casa de Isaura. André resolve encontrar Isaura. Leôncio percebe que seu dinheiro está acabando. Gabriel desmaia. Sebastião diz que Henrique recebeu moedas falsas. Tomásia manda uma carta para Leôncio. Isaura diz a Álvaro que precisa contar a verdade. Miguel proíbe Isaura de contar a verdade para Álvaro. Tomásia escreve que quer se encontrar com Leôncio que aceita. Henrique pede ajuda a Sebastião que nega.Leôncio planeja ficar com o dinheiro de Tomásia. Diogo e Helena resolvem fugir. Isaura insiste em contar a verdade para Álvaro. Leôncio manda preparar um jantar especial para Tomásia. Branca desconfia de Isaura e se empenha em descobrir seu segredo. Belchior ganha um beijo de Rosa. Miguel concorda que Isaura conte a verdade a Álvaro.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).