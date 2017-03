Você está: Novelas

Confira a semana de Malhação (20 a 25/3)

Segunda-feira



Joana diz a Tânia que se mudará para o hostel. Rômulo e Renato brigam pelo amor de Nanda. Juliana lamenta a briga com Ricardo, mas afirma a Jabá que pilotará a motocicleta que foi da mãe. Ricardo sente uma forte dor de cabeça e Joana o socorre. Júlia e Arthur decidem ser apenas amigos. Renato e Nanda se reconciliam. Bárbara chega ao hospital em que Joana está com Ricardo. Arthur tenta reatar o namoro com Belinha. Vanderson propõe uma nova luta com Rômulo. Joana comenta com Tânia que desconfia de que Ricardo esconde um segredo.



Terça-feira



Tânia lamenta a paixão por Ricardo e Joana a conforta. Rômulo afirma que processará Vanderson. Juliana pilota a motocicleta que foi da mãe. Tânia visita Ricardo e comenta sobre o passeio de Juliana na motocicleta. Krica e Cleyton fazem compras para os filhos, e ele se desespera com as dívidas. Tânia e Ricardo saem de carro à procura de Juliana e Jabá. Luiza se irrita com a relação entre Lucas e Martinha. Tânia e Ricardo sofrem um acidente.



Quarta-feira



Os paramédicos socorrem Tânia e Ricardo, que está em estado grave. Bárbara vai ao encontro de Tânia e se enfurece com a namorada do pai. Renato e Nanda combinam de comemorar o dia em que o professor recebeu o coração de Filipe. Joana descobre sobre o acidente do pai e vai para o hospital. Ricardo é operado. Lucas apoia Martinha, e Luzia se incomoda. Bárbara proíbe Joana e Tânia de se aproximarem de Ricardo. Tânia afirma a Bárbara que tem uma cópia do novo testamento de Ricardo. Filipe aparece para Nanda. Joana teme perder Ricardo.



Quinta-feira



Rômulo agradece a ajuda de Nanda, que pede desculpas por ter duvidado do lutador. Lucas afirma que acompanhará Martinha na ultrassonografia e Luiza fica frustrada. Tânia revela a Joana que Ricardo deixou uma procuração para que ela e Bárbara administrem a academia na ausência dele. Jorjão, Gabriel e Giovane viajam para uma competição. Irene convida Cleo para ficar em casa. Renato propõe sair com Nanda, Jéssica e Belloto, que se incomoda por causa de Rômulo. Bárbara e Joana ficam com Ricardo no hospital.



Sexta-feira



Bárbara aceita manter Tânia na Forma desde que Joana se afaste da academia. Bárbara questiona o interesse de Caio pela empresa de Ricardo. Nanda tenta se divertir na praia com Renato, Jéssica e Belloto. Lucas e Martinha arrumam o quarto do bebê. Lúcia alerta Martinha sobre o comportamento com Lucas. Luiza discute com Lucas. Nanda fica desconcertada ao ver Rômulo com Sula na praia. Bárbara pede que Tita retorne à academia. Tânia repreende Joana por ter acreditado no acordo com Bárbara. Caio visita Ricardo no hospital.





