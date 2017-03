Você está: FabioTV

FabioTV

Ar artificial compromete boa produção do "Fábrica de Casamentos"

@tvfabio





20 Mar 2017 - 13:16





Ar artificial compromete boa produção do "Fábrica de Casamentos" (Divulgação) Ar artificial compromete boa produção do "Fábrica de Casamentos" (Divulgação)

Olá, internautas



O SBT estreou, recentemente, “Fábrica de Casamentos”. A querida Chris Flores e o chef Carlos Bertolazzi comandam a nova atração. A ideia é produzir a cerimônia do casamento em uma semana.



Os apresentadores contam com a colaboração dos especialistas Junior Mendes, Robson Jassa, Elisa Tavares, Beca Milano, Lucas Anderi e o carismático Hugo Grassi, vice-campeão do Cozinha Sob Pressão 2. O telespectador da faixa das 21h30 dos sábados já conhece a parceria entre Bertolazzi e Grassi. Foi um tremendo acerto.



“Fábrica de Casamentos” é bem produzido. Festas que custam centenas de milhares de reais. O programa cresce a partir do casamento em si e, posteriormente, a festa com suas peculiaridades, como a presença de Eliana na confraternização da noiva. Ela é uma fã que conheceu a loira ainda criança no circo. A apresentadora soube valorizar o carinho e passou verdade na troca de energia.



Apesar da bela produção, o clima de “afobamento” transmite ar artificial no vídeo. “Nossa, ela quer um bolo pendurado? Como farei isso?”. “Ela quer um vestido de noiva de lycra?”. “Como eu faço esses churros? Estou desesperado!”.



Tal percepção “acho que não vou conseguir.. é muito difícil a missão” já tinha aparecido no “Corre e Costura”, de Alexandre Herchcovitch. Rhody tinha que conseguir um tecido raríssimo. Lá, até que tal encenação funcionava melhor.



As caras e bocas dos especialistas não convencem os telespectadores.



Fabio Maksymczuk Olá, internautasO SBT estreou, recentemente, “Fábrica de Casamentos”. A querida Chris Flores e o chef Carlos Bertolazzi comandam a nova atração. A ideia é produzir a cerimônia do casamento em uma semana.Os apresentadores contam com a colaboração dos especialistas Junior Mendes, Robson Jassa, Elisa Tavares, Beca Milano, Lucas Anderi e o carismático Hugo Grassi, vice-campeão do Cozinha Sob Pressão 2. O telespectador da faixa das 21h30 dos sábados já conhece a parceria entre Bertolazzi e Grassi. Foi um tremendo acerto.“Fábrica de Casamentos” é bem produzido. Festas que custam centenas de milhares de reais. O programa cresce a partir do casamento em si e, posteriormente, a festa com suas peculiaridades, como a presença de Eliana na confraternização da noiva. Ela é uma fã que conheceu a loira ainda criança no circo. A apresentadora soube valorizar o carinho e passou verdade na troca de energia.Apesar da bela produção, o clima de “afobamento” transmite ar artificial no vídeo. “Nossa, ela quer um bolo pendurado? Como farei isso?”. “Ela quer um vestido de noiva de lycra?”. “Como eu faço esses churros? Estou desesperado!”.Tal percepção “acho que não vou conseguir.. é muito difícil a missão” já tinha aparecido no “Corre e Costura”, de Alexandre Herchcovitch. Rhody tinha que conseguir um tecido raríssimo. Lá, até que tal encenação funcionava melhor.As caras e bocas dos especialistas não convencem os telespectadores.Fabio Maksymczuk





Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP. Desde 2004, Fabio escreve sobre a TV brasileira no FABIOTV que atualmente integra o Blogs Legais do UOL. O jornalista é membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e colunista do Portal Imprensa. Acesse também http://tvfabio.zip.net/





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).