Você está: FabioTV

FabioTV

Candidata do piroquete chama atenção no "MasterChef 4"

@tvfabio





20 Mar 2017 - 13:17





Candidata do piroquete chama atenção no "MasterChef 4" (Divulgação) Candidata do piroquete chama atenção no "MasterChef 4" (Divulgação)

Olá, internautas



A Band já estreou a quarta temporada do “MasterChef” versão amadores. A emissora emenda uma temporada à outra sem respiro. Explora o formato ao máximo. Sem receio em desgastá-lo prematuramente. Neste ano, um fato chama a atenção. O chef Erick Jacquin aparece em dose dupla na Band. No “MasterChef” e no seu “Pesadelo na Cozinha”. Fica estranho.



Até aqui, a atração exibe as seletivas. Candidatos bizarros, ao estilo “Ídolos”, já deram o ar de sua graça, como o gaúcho que mal sabia preparar um chimarrão para Paola. A chef continua exuberante no MasterChef.



Já Henrique Fogaça aposta na imagem de durão. Surgiu uma candidata (evangélica) que ficou com “calor na bacurinha”, como diz Maria Alcina, ao ver seu “homem com cara de homem”.



A participante mais inusitada desta edição já foi eliminada, mas deixou sua marca indelével. A consultora financeira Adriana revelou que sonha em liderar um programa sobre comidas sensuais e afrodisíacas.



Durante o bate-papo, a moradora de Curitiba falou que os cariocas gostam de croquete, mas ela gostaria de ensinar a receita do piroquete! “Gosto de cozinhar pratos que mexam com o amor e o tesão”, exclamou. Apostaria em uma versão MasterSexy.



A cinquentenária perdeu justamente na prova que envolvia ovos! Ela não soube mexer os ovos. Piada pronta!!!!



“MasterChef” é um dos meus programas preferidos na TV brasileira. Assistirei.



Fabio Maksymczuk Olá, internautasA Band já estreou a quarta temporada do “MasterChef” versão amadores. A emissora emenda uma temporada à outra sem respiro. Explora o formato ao máximo. Sem receio em desgastá-lo prematuramente. Neste ano, um fato chama a atenção. O chef Erick Jacquin aparece em dose dupla na Band. No “MasterChef” e no seu “Pesadelo na Cozinha”. Fica estranho.Até aqui, a atração exibe as seletivas. Candidatos bizarros, ao estilo “Ídolos”, já deram o ar de sua graça, como o gaúcho que mal sabia preparar um chimarrão para Paola. A chef continua exuberante no MasterChef.Já Henrique Fogaça aposta na imagem de durão. Surgiu uma candidata (evangélica) que ficou com “calor na bacurinha”, como diz Maria Alcina, ao ver seu “homem com cara de homem”.A participante mais inusitada desta edição já foi eliminada, mas deixou sua marca indelével. A consultora financeira Adriana revelou que sonha em liderar um programa sobre comidas sensuais e afrodisíacas.Durante o bate-papo, a moradora de Curitiba falou que os cariocas gostam de croquete, mas ela gostaria de ensinar a receita do piroquete! “Gosto de cozinhar pratos que mexam com o amor e o tesão”, exclamou. Apostaria em uma versão MasterSexy.A cinquentenária perdeu justamente na prova que envolvia ovos! Ela não soube mexer os ovos. Piada pronta!!!!“MasterChef” é um dos meus programas preferidos na TV brasileira. Assistirei.Fabio Maksymczuk





Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP. Desde 2004, Fabio escreve sobre a TV brasileira no FABIOTV que atualmente integra o Blogs Legais do UOL. O jornalista é membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e colunista do Portal Imprensa. Acesse também http://tvfabio.zip.net/





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).