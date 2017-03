Você está: Notícias

Mistério

Documento Verdade aborda mistérios envolvendo OVNIs no país na Redetv!

O jornalístico ' Documento Verdade ' desta segunda-feira (20) aborda mistérios envolvendo OVNIs em algumas cidades do país. O repórter Igor Duarte viaja até Varginha (MG) para comentar o caso mais famoso de extraterreste no país e vai também para a região sul, visitar os chamados agroglifos - enormes figuras que aparecem em plantações, sem explicações aparentes - e conversa com fazendeiros locais, que explicam como os desenhos apareceram nos locais.



No Pará, o repórter Emerson Tchalian visita a Ilha de Colares, famosa por centenas de registros de objetos voadores não-identificados nos anos 70. Na época, a aeronáutica montou uma operação sem precedentes para apurar os casos.



Apresentado por Augusto Xavier, o ' Documento Verdade' vai ao ar às segundas-feiras, à 00h00, pela RedeTV!





