Novela infantil encosta e empata com novela bíblica

Novela infantil encosta e empata com novela bíblica (Divulgação) Novela infantil encosta e empata com novela bíblica (Divulgação)

A disputa pela segunda posição entre os públicos de novela parece aquecer a cada capítulo.



Na noite da última sexta-feira, dia 17 de março, a novela infantil do SBT registrou excelentes índices de audiência.



Durante o confronto com a novela bíblica O Rico e Lázaro , das 20h45 às 21h32, ‘ Carinha de Anjo ’ marcou 11,5 pontos de média e empatou com a emissora concorrente.



