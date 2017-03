Você está: Notícias

Grisalho, Silvio Santos registra o dobro de audiência do terceiro colocado

Hoje, 15:43







Nesse domingo, 19 de março, Silvio Santos garantiu a vice-liderança no Rio de Janeiro com 7 pontos a mais que a concorrente.



No ar das 19h54 à 0h01, Silvio marcou 14 pontos , contra 7 da terceira colocada e 24 da primeira. O share foi de 21% e o pico de 16 pontos. Já em São Paulo, Silvio Santos obteve 11 pontos, com pico de 14 pontos e share de 16%.



