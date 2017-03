Você está: Notícias

Record encosta no The Voice Kids com entrevista de Mário Gomes

O programa Domingo Show exibido ontem, dia 19 de março, bateu recorde de audiência do ano.



A atração, apresentada por Geraldo Luis , consolidou média de 13 pontos, pico de 15 pontos e share de 23% durante a reportagem sobre o ator Mário Gomes , no ar do 12h58 às 15h08. Durante a reportagem, o programa garantiu sua menor diferença de audiência em relação ao reality musical da concorrente, que obteve 15 pontos na faixa. E em relação à emissora terceira colocada, o Domingo Show abriu uma vantagem de 6 pontos.



