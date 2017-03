Você está: Notícias

Exploração sexual

Repórter Record Investigação exibe a reportagem "As Eternas Escravas"

O Repórter Record Investigação desta segunda-feira, dia 20 de março, às 22h45, exibe a reportagem “ As Eternas Escravas ”, que denuncia a exploração sexual e doméstica de moradores de um quilombo Kalunga .



A produção foi exibida em junho de 2015 e se tornou a mais premiada dos últimos anos na televisão brasileira, vencendo os prêmios Rei de Espanha, ExxonMobil (Esso), Petrobras, Anamatra e América Latina de Direitos Humanos.



Durantes dois meses, a equipe do programa levantou documentos exclusivos e investigou a exploração e tortura de crianças descendentes de escravos de um quilombo Kalunga, a 320 km de Brasília.



Um escândalo que revela a face mais cruel da humanidade: escravizar crianças negras e pobres. Próximo das autoridades mais poderosas do país, meninas são amarradas e transformadas em servas domésticas e sexuais.



