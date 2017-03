Você está: Notícias

Episódios Inéditos

PlayTV estreia a terceira temporada de Yugioh

Lucasfrade - Ontem, 11:41







(Divulgação) (Divulgação)

Após perder Bleach e Naruto Shippuden, a Playtv aposta todas as suas fichas em Yugioh . O anime terá episódios inéditos a partir do dia 27 de março, às 14h30 . São 47 episódios correspondentes ao arco Enter The Shadow Realm, que já foram transmitidos pela Nickelodeon. Após perder Bleach e Naruto Shippuden, a Playtv aposta todas as suas fichas em. O anime terá episódios inéditos a partir do dia. São 47 episódios correspondentes ao arco Enter The Shadow Realm, que já foram transmitidos pela Nickelodeon.





