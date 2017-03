Você está: Notícias

Record estreia temporada 2017 do programa do Gugu

robertoscalon - Ontem, 16:27







Gugu entrevista Aurora Prado no primeiro programa (Divulgação/Record) Gugu entrevista Aurora Prado no primeiro programa (Divulgação/Record)



Gugu volta ao vivo nesta quarta-feira (22), com novo cenário, reportagens especiais e atrações no palco. E na estreia da temporada 2017 da atração, o apresentador faz uma homenagem a Hebe Camargo, que morreu em 2012, aos 83 anos. Ele entrou na mansão em que a estrela morou por mais de 20 anos e que está à venda hoje por R$ 8,5 milhões.



O local, que foi construído especialmente para ela, já recebeu festas animadas repletas de famosos. O imóvel está fechado há 17 anos, desde que Hebe deixou de viver nele. A matéria traz ainda revelações sobre a saudosa rainha da TV brasileira. E ainda, um relato inédito: Hebe foi apaixonada de verdade por dois cantores muito conhecidos de todo o Brasil. Após uma pergunta de Gugu sobre paixões da apresentadora, Aurora Prado, que foi diretora de Hebe por 20 anos, abriu o jogo: "Uma delas foi o Chitão. Foi, mas muito. Ela gostava dele.”



Gugu também vai contar a verdadeira história de como Silvio Santos levou a estrela para o SBT e a controversa saída de Hebe da emissora em que ficou por vinte e quatro anos. Depoimentos reveladores de amigos íntimos e ainda o destino de algumas das mais valiosas joias da apresentadora. A atração vai mostrar algumas dessas peças exuberantes para todo o Brasil.



E ainda: a cantora Naiara Azevedo, musa do hit “50 reais”, estará ao vivo no palco do programa para lançar sua nova música. E em uma matéria especial, a artista aparecerá disfarçada em um karaokê e cantará com seus fãs.



