Novo Mundo

Personagens históricos brasileiros estrelam nova novela das 6 da Globo

Nesta quarta-feira (22), a Globo estreia sua nova novela das seis. "Novo Mundo" é uma aventura romântica ambientada no Brasil do início do século XIX, entre 1817 e 1822. Thereza Falcão e Alessandro Marson assinam a trama que tem direção de Vinicius Coimbra.



Há quase 200 anos, uma travessia grandiosa do Atlântico trouxe a arquiduquesa austríaca Leopoldina (Letícia Colin) ao Brasil para se tornar a esposa de Dom Pedro (Caio Castro) e personagem fundamental no processo de independência do país. Nesta viagem, em meio a oficiais, marujos, artistas, cientistas, criados e aventureiros, dois jovens se apaixonam... Na trama da próxima novela das seis, o romance ficcional entre a professora de português Anna (Isabelle Drummond) e o ator Joaquim (Chay Suede) se entrelaça à luta do Brasil pela construção de uma nação independente.



Ela, uma escritora inglesa, linda, inteligente e culta, que tem a missão de acompanhar Leopoldina e ensinar a língua da colônia para a futura princesa. Ele, um atrevido ator de comédia dell’arte, que embarcou no navio, por acaso, para não ser preso injustamente, e se tornará o herói desta história por ter como principal missão na vida o bem comum. Ao cruzarem seus destinos, eles terão que lutar contra muitos obstáculos para ficar juntos. No seu encalço, o oficial inglês Thomas Johnson (Gabriel Braga Nunes), que vê em Anna o melhor cartão de visita para suas ambições. Ao mesmo tempo, se envolverão intensamente nos acontecimentos que culminam na separação do Brasil de Portugal, ao lado de Dom Pedro e Leopoldina – neste período, o Brasil já havia deixado de ser colônia, era um Reino, mas ainda aliado a Portugal.



Também estão no elenco Léo Jaime, Rodrigo Simas, Ingrid Guimarães, Agatha Moreira, Giullia Buscacio, Jonas Bloch, Sheron Menezes, Vanessa Gerbelli, Leopoldo Pacheco, Daniel Dantas, Romulo Estrela, Guilherme Piva, Julia Lemmertz, Ricardo Pereira, Maria João, Caco Ciocler, Paulo Rocha, Débora Olivieri, Viviane Pasmanter, entre outros.



