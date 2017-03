Você está: Notícias

Solidão e heróis tomam conta das estreias deste sábado na HBO e Telecine Premium

Vcfaz.tv - Hoje, 01:07







Neste sábado, dia 25 de março, a partir das 22h, o público brasileiro terá acesso a duas estreias de perfis completamente diferentes nos canais HBO e Telecine Premium .



Na comédia " A Intrometida ", em cartaz na HBO , após a recente morte do marido, Marnie Minervini (Susan Sarandon) não deixa de ser alegre, sempre mandando mensagens, ligando e aparecendo sem avisar na casa da filha, Lori (Rose Byrne). Almejando algum controle sobre sua vida, principalmente após o término de um relacionamento, Lori tenta sair das asas da mãe, mas Marnie segue a filha até Los Angeles e acaba desenvolvendo uma conexão com um policial (J.K. Simmons).



" As Tartarugas Ninja - Fora das Sombras ", destaque do Telecine Premium , encaram uma batalha ainda maior, com a ajuda de April O'Neil, Vern Fenwick e do recém chegado justiceiro Casey Jones. O mundo fica em perigo depois que o Destruidor foge da justiça e junta forças com Baxter Stockman - um cientista louco que arquiteta um plano diabólico para conquistar o mundo junto com seus dois capangas, Bebop e Rocksteady. À medida que os heróis se preparam para combater o Destruidor e sua nova equipe, eles se deparam com um inimigo ainda pior do que imaginavam: o terrível Krang. Neste sábado, dia 25 de março, a partir das 22h, o público brasileiro terá acesso a duas estreias de perfis completamente diferentes nos canaisNa comédia "", em cartaz na, após a recente morte do marido, Marnie Minervini (Susan Sarandon) não deixa de ser alegre, sempre mandando mensagens, ligando e aparecendo sem avisar na casa da filha, Lori (Rose Byrne). Almejando algum controle sobre sua vida, principalmente após o término de um relacionamento, Lori tenta sair das asas da mãe, mas Marnie segue a filha até Los Angeles e acaba desenvolvendo uma conexão com um policial (J.K. Simmons).", destaque do, encaram uma batalha ainda maior, com a ajuda de April O'Neil, Vern Fenwick e do recém chegado justiceiro Casey Jones. O mundo fica em perigo depois que o Destruidor foge da justiça e junta forças com Baxter Stockman - um cientista louco que arquiteta um plano diabólico para conquistar o mundo junto com seus dois capangas, Bebop e Rocksteady. À medida que os heróis se preparam para combater o Destruidor e sua nova equipe, eles se deparam com um inimigo ainda pior do que imaginavam: o terrível Krang.





