RPC promove estreia de "Novo Mundo" em navio pirata

“ Novo Mundo ” estreia nesta quarta-feira, 22 de março, com uma viagem que atravessa o Atlântico para contar uma história de aventura romântica ambientada no Brasil do início do século XIX.



O público vai poder embarcar nessa viagem em um cenário exclusivo montado em Curitiba . Para promover a nova novela das 18h, a RPC vai transmitir o primeiro capítulo ao lado de navio pirata que estará aberto para visitação.



