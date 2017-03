Você está: Notícias

HBO estreia quarta temporada da comédia Silicon Valley em abril

O canal de televisão por assinatura HBO anuncia a estreia da quarta temporada da série original Silicon Valley no dia 23 de abril, às 23h, simultaneamente com os Estados Unidos. Nos três primeiros domingos de abril, a HBO exibirá maratonas de todas as temporadas anteriores. A primeira temporada completa irá ao ar no dia 02 de abril, a segunda será exibida no dia 09 e a terceira, no dia 16 de abril.



Situações inesperadas e bizarras com um tom de realidade fazem de Silicon Valley uma das séries favoritas dos fãs, acumulando indicações para o Emmy® e para o Globo de Ouro® desde sua estreia, em 2014. A série da HBO conta os contratempos e as conquistas de seis jovens que criam uma start-up, a Pied Piper, no hub mundial de todas as tecnologias, o Vale do Silício, na Califórnia.



