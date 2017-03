Você está: Notícias

Canal Viva reprisa a novela Fera Radical a partir de junho

Um grande sucesso dos anos 1980 chega ao canal de televisão por assinatura Viva em junho: “ Fera Radical ” (1988). Escrita por Walther Negrão – com colaboração de Luiz Carlos Fusco, Ricardo Linhares e Rose Calza -, a novela figura a lista das 10 mais pedidas pelos assinantes do canal, desde 2013. Com estreia marcada para o dia 5 de junho, a produção substituirá “Torre de Babel”, de segunda a sábado, às 14h30.



O folhetim tem como destaques as atuações de Malu Mader , na pele da protagonista Cláudia, e de Yara Amaral, em seu último trabalho, como a vilã Joana. A atriz faleceu no naufrágio do Bateau Mouche, no Rio de Janeiro, no réveillon de 1988/89.



O elenco conta com nomes de peso: Carla Camurati, Cláudia Abreu, Denise Del Vecchio, Elias Gleizer, José Mayer, Laura Cardoso, Paulo Goulart, entre outros.



Como mote principal, a vingança, tema que também permeia sua antecessora no horário: "Torre de Babel". Baseada na peça "A Visita da Velha Senhora", de Friedrich Dürrenmatt, assim como a clássica "Cavalo de Aço" (1973), também de Negrão, a novela aborda a história de Cláudia (Malu Mader), que retorna depois de 15 anos a Rio Novo, sua cidade natal, disposta a se vingar do extermínio de sua família. Ela arruma emprego na Fazenda Olho d'Água, propriedade dos suspeitos pelo assassinato de seus pais e irmãos, mas não imagina que está prestes a encontrar o amor de sua vida: Fernando (José Mayer), filho de Altino Flores (Paulo Goulart) e Joana (Yara Amaral). O romance engata e o casal precisa lidar com a perseguição e as armações de Joana.





