NET comunica aos clientes que poderá ficar sem Record, RedeTV! e SBT

A operadora de multisserviços NET começou a vincular nesta quarta-feira, dia 22 de março, no canal 530, a informação que poderá deixar de transmitir os sinais dos canais Record , RedeTV! e SBT a partir do próximo dia 29 de março.



O comunicado informa que após o encerramento do sinal analógico previsto para ocorrer no dia 29 em São Paulo, a exibição dos canais abertos passa a depender de autorização e acordo de cada emissora.



Os assinantes de São Paulo ainda são avisados que a operadora já possui acordo com alguns dos canais. " Temos acordo para distribuição dos canais de TV aberta Globo, Gazeta, Rede Gospel, Ideal TV, MegaTV, Rede 21, TV Cultura e Band, que seguirão com a transmissão normalmente após o desligamento do sinal analógico ", informa o texto.



Em seguida, a operadora informa que ainda não possui acordo com os canais Record , RedeTV! e SBT , e a transmissão destas emissoras poderá ser suspensa por tempo indeterminado.



A dificuldade está por conta do interesse das emissoras de receberem um valor pela liberação dos sinais.



