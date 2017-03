Você está: Notícias

Claro HDTV passa a transmitir o sinal em alta definição da Band

Os assinantes da operadora de multisserviços Claro HDTV já podem contar com uma nova opção para conferir a programação da Band .



A partir desta quinta-feira, dia 23 de março, o sinal da Band HD está disponível para todos os assinantes de pacotes em alta definição no canal 522.



