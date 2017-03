Você está: Notícias

Drama de presidiárias em estado de amamentação é destaque na Record TV (Divulgação) Drama de presidiárias em estado de amamentação é destaque na Record TV (Divulgação)

Durantes quatro meses, os repórteres Marcus Reis, Laura Ferla, os cinegrafistas Leopoldo Moraes, José Straceri e o editor Lucas Wilches acompanharam o drama de jovens acusadas de furto, tráfico e assassinato, que cumprem parte da pena junto com os filhos recém-nascidos. E o Câmera Record de hoje, dia 23 de março, às 22h45, mostra que essas mães são obrigadas a entregar os seus bebês à família ou ao Estado antes do fim da amamentação.



"E u tô chorando assim porque eu não vou ter mais ela, mas é melhor pra ela ". A frase é de Taylla. Ela vai entregar a filha, Isabelly, com apenas seis meses de vida, para a mãe. Presa por tráfico e muito emocionada, Taylla encontra forças para dar orientações: " Tem um leite aqui, ó, se ela quiser mamar, a senhora dá pra ela no carro. Tem bolachinha que ela come, de maizena. Tem um pouco de fralda, lenço e as roupinhas dela estão todas aí ".



Fernanda é acusada de três tentativas de homicídio e espera ser solta antes de separar do filho Miguel: " Eu quero que ele nasça pra eu poder ver, poder cuidar, dar amor e carinho, independente do lugar que eu esteja ”.



