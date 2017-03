Você está: Notícias

Telecine Cult apresenta o "Especial 15 anos sem Billy Wilder"

No domingo, 26 de março, o canal de televisão por assinatura Telecine Cult enfileira clássicos com a assinatura do cineasta Billy Wilder . Quanto Mais Quente Melhor , Testemunha de Acusação e Se Meu Apartamento Falasse serão exibidos para homenagear o diretor que faleceu no dia 27 de março de 2002.



A partir das 17h30, Quanto Mais Quente Melhor abre a sessão especial. Joe (Tony Curtis) e Jerry (Jack Lemmon), dois músicos desempregados, testemunham o Massacre do Dia de São Valentim. Obrigados a deixar a cidade, eles arrumam emprego em uma banda de garotas. Disfarçado de mulheres, eles passam por confusões quando Joe se apaixona pela vocalista Sweet Sue (Joan Shawlee) e um milionário se apaixona por Jerry.



Em seguida, às 19h45, vai ao ar Testemunha de Acusação . No suspense baseado em peça de Agatha Christie, um homem aparentemente dócil é acusado de assassinato. Intimada a depor, a mulher dele acaba agravando a situação e então contrata um velho advogado para defender o marido.



