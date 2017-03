Arte 1 exibe a segunda temporada da série "Coreografia: O Desenho da Dança no Brasil"

Você está: Notícias

O canal de televisão por assinatura Arte 1 exibe a partir desta sexta-feira, dia 24 de março, às 18h, a nova temporada de Coreografia: O Desenho da Dança no Brasil . A série documental mergulha no imaginário de ícones do nosso tempo, mapeando a composição de suas mentes criativas com uma linguagem contemporânea leve e instigante.



A atração do Arte 1 é uma jornada pela tridimensionalidade de personalidades levando em conta suas origens, sua vida pessoal, suas obras e suas referências. A intenção é desconstruir as identidades dessas mentes a partir das múltiplas influências - artísticas, sociais, culturais e hereditárias - refletidas no seu legado.



O episódio de estreia mostra o universo de Sandro Borelli - o maior representante brasileiro da dança política, segundo a afiada crítica Helena Katz - e criador da companhia Carne Agonizante. Em pleno outubro de 2016, um dos mais tensos períodos da vida pública nacional, o coreógrafo abre seu processo criativo às câmeras e expõe os conflitos que pautam sua polêmica obra “ Colônia Penal ”, adaptação coreográfica do conto homônimo de Franz Kafka, tão contemporâneo hoje como no início do século XX.



Os outros seis episódios da série abordam os coreógrafos Claudia Palma (31/03), Mauricio de Oliveira (07/04), Rui Moreira (14/04), Jomar Mesquira (21/04), Marcia Milhazes (28/04) e Mariana Muniz (05/05).





