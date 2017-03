Canais abertos também podem deixar a programação da Claro HDTV

Você está: Notícias

Conforme você acompanhou aqui no VCFAZ, a NET foi a primeira operadora a comunicar aos assinantes que a partir do dia 29 de março poderá ficar sem os sinais dos canais Record, RedeTV! e SBT.



Os assinantes de São Paulo estão sendo avisados que a NET já possui acordo com alguns dos canais. " Temos acordo para distribuição dos canais de TV aberta Globo, Gazeta, Rede Gospel, Ideal TV, MegaTV, Rede 21, TV Cultura e Band, que seguirão com a transmissão normalmente após o desligamento do sinal analógico ", informa o texto.



Segundo apurou a redação VCFAZ, a medida afeta também os assinantes da Claro HDTV que poderão ficar sem os canais no próximo dia 29.



Com o encerramento das transmissões analógicas previsto para ocorrer no dia 29 em São Paulo, a exibição dos canais abertos passa a depender de autorização e acordo de cada emissora.



