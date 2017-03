Você está: Notícias

Disney Junior tem programação especial dedicada às princesas

Abril é o Mês das Princesas no canal de televisão por assinatura Disney Junior . E a programação está cheia de histórias mágicas, personagens inesquecíveis, muita emoção e sonhos que se tornam realidade.



O Mês das Princesas é um dos eventos mais esperados da programação, tanto pelos espectadores do canal quanto pelos fãs de todas as gerações, que seguem as histórias e aventuras dessas personagens icônicas da Disney.



A partir da segunda-feira, dia 3 de abril, todos os dias entre às 11:30h e às 19:30h será transmitido um filme estrelado por uma princesa diferente. Entre os clássicos estão: Cinderela, Mulan, Branca de Neve e Os Sete Anões, A Bela e a Fera, A Pequena Sereia, Aladdin, Pocahontas, Bela Adormecida, Valente, Princesa Sofia: Era Uma Vez… e Elena e o Segredo de Avalor.



Além dessa maratona mágica, todos os sábados do mês, a partir das 11:30h, o canal focará em uma determinada Princesa para reviver sua história completa com todos os filmes que a tem como protagonista.



No primeiro sábado, 8 de abril, a escolhida será a Bela com a exibição de A Bela e a Fera (animação) seguido por A Bela e a Fera: O Natal Encantado . No dia 15, a estrela da vez é a Cinderela com exibição da animação original de 1950, seguida por Cinderela II: Os Sonhos Se Realizam e Cinderela III: Uma Volta no Tempo . Já no dia 22, a história da sereia mais querida do universo mágico será revivida com A Pequena Sereia , A Pequena Sereia 2: O Retorno Para o Mar e A Pequena Sereia 3: A História de Ariel . Por fim, no dia 29, Jasmine é a escolhida como protagonista com exibição de Aladdin , Aladdin e Os 40 Ladrões e Aladdin: O Retorno de Jafar .



O especial do mês encerra no domingo, 30, a partir das 10:30h com uma maratona única que reúne 4 dos contos mais amados de todos os tempos: Cinderela, Branca de Neve e Os Sete Anões, A Bela Adormecida e A Pequena Sereia.





