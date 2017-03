Você está: Notícias

Segredos Enterrados

Crimes quase perfeitos são desvendados em série do Investigação Discovery

robertoscalon - Hoje, 16:55







"Segredos Enterrados" estreia no Investigação Discovery (Divulgação/ID) "Segredos Enterrados" estreia no Investigação Discovery (Divulgação/ID)



Todo crime hediondo significa uma interrupção abrupta para as pessoas diretamente envolvidas. O fim da uma vida nessas circunstâncias é, entretanto, apenas o início de uma investigação que tem por objetivo descobrir aquilo que alguém tenta esconder a todo custo. Em sua nova série, "Segredos Enterrados" com estreia nesta quinta-feira (23), o Investigação Discovery narra casos reais nos quais o trabalho de investigadores e peritos forenses expôs assassinos, suas ações e estratégias adotadas enquanto tentavam cometer o crime perfeito.



Oficiais e promotores relatam em entrevistas exclusivas como desmascararam falsos álibis, derrubaram versões cuidadosamente formuladas, colocaram pessoas acima de qualquer suspeita sob escrutínio e como cada um deles, contando com todo o aparato forense, perseguiu a verdade até encontra-la.



São dez episódios de uma hora, com detalhes sobre as perícias. Imagens retiradas dos inquéritos, gravações de depoimentos e ligações feitas ao atendimento emergencial da polícia, além de depoimentos de amigos e familiares das vítimas somam-se a reconstituições das cenas dos crimes e dramatizações para recompor os contextos prévios aos crimes e as reações de suspeitos durante o desenrolar das investigações.



