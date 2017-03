Você está: Notícias

Warner exibe neste domingo o crossover musical de Supergirl e Flash

Hoje, 16:57







Warner exibe neste domingo o crossover musical de Supergirl e Flash (Divulgação) Warner exibe neste domingo o crossover musical de Supergirl e Flash (Divulgação)

Neste domingo, dia 26 de março, a partir das 23h15, duas das séries favoritas do momento, com heróis vindos dos quadrinhos da DC, têm uma surpresa para os fãs: o esperado crossover entre Supergirl e Flash . Nos episódios, que serão exibidos legendados, Grant Gustin (Flash) e Melissa Benoist (Supergirl) contarão com um convidado especial: Darren Criss, ex-companheiro de Glee, no papel do vilão Music Meister.



Os três colegas de elenco na época de Glee voltarão a demonstrar seu talento musical! Além deles, Jesse L. Martin (“Joe West”), Victor Garber (“Dr. Stein”), John Barrowman (“Malcolm Merlyn”), Jeremy Jordan (“Winn Schott”) e Carlos Valdes (“Cisco Ramon”) serão alguns dos membros do chamado Arrowverse.



O ator Darren Criss (“Blaine Anderson”, Glee) substituirá Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) no papel de Music Meister. Seu superpoder é a voz hipnótica, capaz de deixar as pessoas em transe e controlá-las à vontade para que façam o que ele quiser. Ele porta um bastão similar à batuta, instrumento utilizado por um regente de orquestra, mas o objeto tem um poder especial: soltar raios de energia.



A Warner exibirá os episódios do crossover, na sequência e legendados, neste domingo durante o bloco “Domingo Heróico”, a partir das 23h15. O primeiro, intitulado de “Star-crossed” é o 16º episódio da 2ª temporada de Supergirl, e logo depois, o 17° epidósio da 3ª temporada de Flash, “Duet”, à 0h.



