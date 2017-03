Você está: Notícias

Quem Se Importa

Nova série do canal Curta! retrata sucessos de empreendedores sociais

robertoscalon - Hoje, 17:27







Pedro Paulo Diniz em entrevista para "Quem Se Importa" (Divulgação/Grifa) Pedro Paulo Diniz em entrevista para "Quem Se Importa" (Divulgação/Grifa)



A série inédita "Quem se Importa" apresenta o trabalho de empreendedores sociais brasileiros que, por meio de suas ideias criativas, têm contribuído para melhorar a vida de pessoas e comunidades. Com estreia marcada para a sexta-feira (24) no canal CURTA! , tem direção e o roteiro da cineasta Mara Mourão e narração de Wellington Nogueira, ator e palhaço, fundador do projeto Doutores da Alegria.



Os programas da série "Quem se Importa" são focados em pessoas que buscam e encontram soluções em cidades das região Sudeste e Nordeste do Brasil. Cada episódio retrata o sucesso de um empreendedor social que criou uma organização inovadora capaz mudar o ambiente ao seu redor. Por meio de impactos sociais relevantes e positivos, as idéias destes personagens inspiraram políticas públicas para um mundo sustentável, mais justo e melhor. Os programas mostram o impacto das ações deles, os obstáculos que enfrentam, a felicidade com os resultados e a gratificação interior.



Participam da série: André Cervi, Alice Freitas, Auro Danny Lescher, Bruno Tataren, Claudio Miranda, Claudio Sassaki, Daniel Morais Assunção, Eduardo Bontempo, Eduardo Lyra, Graziela Bedoian, Karen Worcman, Lilian do Prado Silva, Luciana Chinaglia Quintão, Mariana Gauche, Mundano, Natasha Mendes, Pedro Paulo Diniz, Rachel Schettino, Roberto Kikawa, Rodrigo Alonso e Rosane Rosa.



Em comum, os projetos trabalham com iniciativas que ajudam a melhorar a qualidade de vida de jovens e adultos das áreas mais carentes. O objetivo é colaborar com todos que buscam desenvolver seu potencial, oferecendo conhecimento para capacitação profissional, cuidados com a saúde e até alimentos para os mais necessitados. Os projetos ensinam o respeito à diversidade cultural, humana e ambiental e buscam sensibilizar a sociedade com exemplos do que é possível fazer para ajudar.



"Quem se Importa" estreia dia 24 de março , às 20h no canal CURTA! A série inéditaapresenta o trabalho de empreendedores sociais brasileiros que, por meio de suas ideias criativas, têm contribuído para melhorar a vida de pessoas e comunidades. Com estreia marcada para a sexta-feira (24) no canal, tem direção e o roteiro da cineasta Mara Mourão e narração de Wellington Nogueira, ator e palhaço, fundador do projeto Doutores da Alegria.Os programas da sériesão focados em pessoas que buscam e encontram soluções em cidades das região Sudeste e Nordeste do Brasil. Cada episódio retrata o sucesso de um empreendedor social que criou uma organização inovadora capaz mudar o ambiente ao seu redor. Por meio de impactos sociais relevantes e positivos, as idéias destes personagens inspiraram políticas públicas para um mundo sustentável, mais justo e melhor. Os programas mostram o impacto das ações deles, os obstáculos que enfrentam, a felicidade com os resultados e a gratificação interior.Participam da série: André Cervi, Alice Freitas, Auro Danny Lescher, Bruno Tataren, Claudio Miranda, Claudio Sassaki, Daniel Morais Assunção, Eduardo Bontempo, Eduardo Lyra, Graziela Bedoian, Karen Worcman, Lilian do Prado Silva, Luciana Chinaglia Quintão, Mariana Gauche, Mundano, Natasha Mendes, Pedro Paulo Diniz, Rachel Schettino, Roberto Kikawa, Rodrigo Alonso e Rosane Rosa.Em comum, os projetos trabalham com iniciativas que ajudam a melhorar a qualidade de vida de jovens e adultos das áreas mais carentes. O objetivo é colaborar com todos que buscam desenvolver seu potencial, oferecendo conhecimento para capacitação profissional, cuidados com a saúde e até alimentos para os mais necessitados. Os projetos ensinam o respeito à diversidade cultural, humana e ambiental e buscam sensibilizar a sociedade com exemplos do que é possível fazer para ajudar.estreia dia, às 20h no canal





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).