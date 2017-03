Você está: Notícias

MTV exibe especial com apresentações do DJ Hardwell pelo mundo

DJ Hardwell se apresentando no Ultra Europe 2016 (Divulgação)



Na madrugada de sexta para sábado, a MTV exibe o "MTV World Stage - Ultra Worldwide 2016 Hardwell " com os melhores momentos das apresentações do DJ nos EUA, Japão, Croácia e Brasil. Em Miami, nos EUA, Hardwell recebeu Craig David. Além das apresentações, o programa traz entrevistas exclusivas e imagens de bastidores.



O "MTV World Stage" mostra, e cada episódio, as melhores apresentações dos maiores artistas do mundo, os melhores eventos e festivais - é a oportunidade de ver as melhores apresentações dos maiores artistas do mundo sem deixar o conforto do sofá.



