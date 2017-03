Você está: Notícias

Globo exibe especial com o melhor do Lollapalooza 2017

Marimoon comanda o especial do "Lollapalooza" na Globo (Divulgação/Conrado Rodrigues) Marimoon comanda o especial do "Lollapalooza" na Globo (Divulgação/Conrado Rodrigues)



Em um festival com 47 atrações nacionais e internacionais, pode ser difícil, mesmo para quem estiver presente, saber tudo o que rolou por ali. É por isso que neste sábado (25) e no domingo (26), a Globo exibe um especial com o que de melhor terá acontecido no Lollapalooza 2017 , que acontece no Autódromo de Interlagos (SP), neste fim de semana. A apresentadora, influenciadora digital e blogueira MariMoon comanda os melhores momentos do evento, pela segunda vez consecutiva.



Contando com um line up que vai do rap ao metal, o Lollapalooza terá nomes como Metallica, The XX, The Strokes, The Weeknd, The Chainsmokers, Flume, Martin Garrix, Duran Duran, Two Door Cinema Club, Rancid, The 1975, Suricato, Criolo, Baiana System e Céu, entre outros. Com a missão de trazer informações sobre os shows e o que os artistas representam, MariMoon se envolve ainda mais com o mundo do qual já faz parte.



