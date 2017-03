Você está: Notícias

Record, RedeTV! e SBT deixarão grade de programação da NET, Claro e SKY

As emissoras abertas Record , RedeTV! e SBT endureceram o diálogo e começaram a comunicar ao público em geral que deixarão a grade de programação das operadoras NET , Claro e SKY a partir do próximo dia 29 de março.



Em comunicado lido pelo jornalista Celso Freitas e divulgado durante os intervalos comerciais, as emissoras alegam que estas empresas (NET, Claro e SKY) " se recusam a negociar os direitos de transmissão com Record TV, SBT e RedeTV, ao contrário do que já fazem com grupos estrangeiros e até com outras emissoras nacionais ".



O comunicado informa ainda que juntas as emissoras detêm grande parte da audiência da TV aberta. " Lamentamos a falta de diálogo das operadoras, o que impediu um acordo que respeitasse o desejo do público brasileiro ", complementa a mensagem.



A Simba Content divulgou nota oficial sobre o caso. Confira:



" A Simba Content esclarece que está em negociação nesse momento com as operadoras de canal por assinatura e que fará todo o esforço para que o cliente dessas empresas não fique sem o conteúdo das três emissoras que, juntas, representam uma parte significativa da audiência na televisão paga.



A Simba esclarece que seu conteúdo já está disponível para todo o cidadão brasileiro através do sinal digital de forma totalmente gratuita. "



