Você está: Notícias

O Juízo Final

History exibe especial sobre as mais diversas formas do mundo acabar

robertoscalon - Hoje, 18:52







Cena de um dos episódios de "O Juizo Final" (Divulgação/History) Cena de um dos episódios de "O Juizo Final" (Divulgação/History)



Um desastre nuclear, a colisão com um asteroide ou uma epidemia que se massifica sem controle. São muitas as causas que podem afetar a humanidade a ponto de exterminá-la. A partir do dia 27 de março , o canal History apresenta um especial de cinco episódios que analisa os 10 acontecimentos que poderiam exterminar a vida na Terra. Segundo os especialistas, já não se trata de como, e sim de quando e se estamos preparados para enfrentar uma catástrofe global.



"O Juízo Final: 10 Maneiras de Acabar com o Mundo" mostrará quais os efeitos destrutivos, segundo novas investigações, poderiam golpear o planeta Terra: um planeta fora de órbita, sendo a colisão o menor dos problemas; uma explosão de raios gama; uma mega erupção vulcânica; ou uma guerra nuclear, entre outras. Por meio de entrevistas com cientistas e pesquisadores, e simulações realizadas com imagens computadorizadas, o History apresentará como se desenvolveriam esses terríveis acontecimentos e de que forma mudariam dramaticamente a face da Terra. Na medida em que se desenvolvem esses eventos e com o respaldo da ciência, este especial também revela como a humanidade poderia se preparar para impedir o desastre, ou será somente o começo do fim.



"O Juízo Final: 10 Maneiras de Acabar com o Mundo" será exibido de 27 a 31 de março com dois episódios em sequência, a partir das 22h40 no canal History . Um desastre nuclear, a colisão com um asteroide ou uma epidemia que se massifica sem controle. São muitas as causas que podem afetar a humanidade a ponto de exterminá-la. A partir do dia, o canalapresenta um especial de cinco episódios que analisa os 10 acontecimentos que poderiam exterminar a vida na Terra. Segundo os especialistas, já não se trata de como, e sim de quando e se estamos preparados para enfrentar uma catástrofe global.mostrará quais os efeitos destrutivos, segundo novas investigações, poderiam golpear o planeta Terra: um planeta fora de órbita, sendo a colisão o menor dos problemas; uma explosão de raios gama; uma mega erupção vulcânica; ou uma guerra nuclear, entre outras. Por meio de entrevistas com cientistas e pesquisadores, e simulações realizadas com imagens computadorizadas, oapresentará como se desenvolveriam esses terríveis acontecimentos e de que forma mudariam dramaticamente a face da Terra. Na medida em que se desenvolvem esses eventos e com o respaldo da ciência, este especial também revela como a humanidade poderia se preparar para impedir o desastre, ou será somente o começo do fim.será exibido decom dois episódios em sequência, a partir das 22h40 no canal





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).