12ª temporada

Lázaro Ramos recebe José Mariano na nova temporada de "Espelho"

robertoscalon - Hoje, 19:18







Lázaro Ramos e José Mariano Beltrame na nova temporada de "Espelho" (Divulgação/Canal Brasil) Lázaro Ramos e José Mariano Beltrame na nova temporada de "Espelho" (Divulgação/Canal Brasil)



Na próxima segunda (27), "Espelho" , comandado e criado pelo apresentador, ator, diretor e escritor Lázaro Ramos no Canal Brasil , estreia sua 12ª temporada com novidades e abertura repaginada. Esta temporada estreia com uma entrevista com o ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame e conta com nomes relevantes como Leandra Leal. Passarão ainda pelos 26 episódios do programa em 2017 nomes como Liniker, Ciro Gomes, Mart'nália, Jesuíta Barbosa, Marcius Melhem, Agnaldo Rayol, Marcelo Tas e Dira Paes, entre muitos outros.



Nesta temporada, dirigida pelo cineasta Thiago Gomes e pelo jornalista Frederico Neves, 'Espelho' apresenta uma nova abertura gravada na Antiga Fábrica da Bhering, no Rio de Janeiro e o quadro "Uma Foto", no qual o apresentador encontra anônimos na rua para comentar uma imagem revelada a ele - que pode ser de um documento, estar guardada na carteira ou uma foto digital. Em um dos episódios, Lázaro conversa, por exemplo, com Patrick Lopes, um jovem surdo-mudo, ator e que trabalha como babá. Um dos destaques do novo ano é a interatividade: os convidados receberão perguntas enviadas pelo Twitter.



