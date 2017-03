Você está: Notícias

Made in Brazil

Gloob anuncia novas produções originais para TV e plataformas on demand

robertoscalon - Hoje, 19:34







Elenco de "Valentins" (Divulgação/Gloob) Elenco de "Valentins" (Divulgação/Gloob)



Afirmando o compromisso de investir em produções originais de alta qualidade, o Gloob anuncia a produção da segunda temporada da série inédita "Valentins" , além dos desenvolvimentos das novas séries "Escola de Gênios" e o spin-off de "Detetives do Prédio Azul" , "Vlog de Mila" .



“Escola de Gênios ”, nova série do canal em coprodução com a Mixer Films. A série traz a história de Isaac, um estudante de 12 anos que é convidado a estudar na aclamada Escola de Gênios por ter habilidades especiais em matemática. Aos poucos, descobre naquele lugar a possibilidade de realizar o sonho de ajudar seu irmão, Caju, um garoto de 9 anos que ficou tetraplégico após um acidente e que tem o desejo de voltar a jogar videogame. No entanto, a presença de Isaac na Escola desagrada a gênia da robótica Tesla, uma menina de 11 anos, nascida em uma família de superdotados, que vê nele um adversário. “Escola de Gênios” tem roteiro de Ludmila Naves e Ângela Fabri e direção geral artística de João Daniel Tikhomiroff. O início das gravações está previsto para o primeiro semestre deste ano, em São Paulo, e a estreia para 2018.



O dia a dia como aprendiz de bruxa é a temática de “Vlog da Mila - Os Mistérios de Ondion” , primeiro spin-off do canal Gloob , derivado da série "D.P.A. – Detetives do Prédio Azul" . Com 10 episódios, a trama acompanha a adaptação de Mila, interpretada por Leticia Pedro, em Ondion, lugar encantado para onde se muda após descobrir seus talentos mágicos. Diretamente da biblioteca da escola, ela conversa com o público sobre seu cotidiano no mundo mágico e os feitiços aprendidos em aula, além de revelar que amigos e inimigos estão surgindo por ali. Pensada para o digital, a estreia de “ Vlog da Mila – Os Mistérios de Ondion” está prevista para maio exclusivamente no Gloob Play e nas plataformas VOD das TVs por assinatura.



Ainda inédita no canal, "Valentins" já garantiu uma segunda temporada. A nova série nacional de ficção do canal tem roteiro escrito pela atriz Claudia Abreu em parceria com a autora Flavia Lins e Silva, criadora de "Detetives do Prédio Azul" e direção geral de José Henrique Fonseca. A série conta a história da família Valentim. Betina, João, Lila e Theo vivem com seus pais: Alice, uma alquimista e confeiteira; e Artur, um renomado químico e inventor. Quando os dois desaparecem misteriosamente, os quatro irmãos precisam aprender a se virar sozinhos enquanto tentam entender o que aconteceu. Entre as novidades da segunda temporada, estão as participações de Malu Mader e Luis Miranda. Afirmando o compromisso de investir em produções originais de alta qualidade, oanuncia a produção da segunda temporada da série inédita, além dos desenvolvimentos das novas sériese ode”, nova série do canal em coprodução com a Mixer Films. A série traz a história de Isaac, um estudante de 12 anos que é convidado a estudar na aclamada Escola de Gênios por ter habilidades especiais em matemática. Aos poucos, descobre naquele lugar a possibilidade de realizar o sonho de ajudar seu irmão, Caju, um garoto de 9 anos que ficou tetraplégico após um acidente e que tem o desejo de voltar a jogar videogame. No entanto, a presença de Isaac na Escola desagrada a gênia da robótica Tesla, uma menina de 11 anos, nascida em uma família de superdotados, que vê nele um adversário.tem roteiro de Ludmila Naves e Ângela Fabri e direção geral artística de João Daniel Tikhomiroff. O início das gravações está previsto para o primeiro semestre deste ano, em São Paulo, e a estreia para 2018.O dia a dia como aprendiz de bruxa é a temática de, primeirodo canal, derivado da série. Com 10 episódios, a trama acompanha a adaptação de Mila, interpretada por Leticia Pedro, em Ondion, lugar encantado para onde se muda após descobrir seus talentos mágicos. Diretamente da biblioteca da escola, ela conversa com o público sobre seu cotidiano no mundo mágico e os feitiços aprendidos em aula, além de revelar que amigos e inimigos estão surgindo por ali. Pensada para o digital, a estreia de “está prevista para maio exclusivamente noe nas plataformas VOD das TVs por assinatura.Ainda inédita no canal,já garantiu uma segunda temporada. A nova série nacional de ficção do canal tem roteiro escrito pela atriz Claudia Abreu em parceria com a autora Flavia Lins e Silva, criadora dee direção geral de José Henrique Fonseca. A série conta a história da família Valentim. Betina, João, Lila e Theo vivem com seus pais: Alice, uma alquimista e confeiteira; e Artur, um renomado químico e inventor. Quando os dois desaparecem misteriosamente, os quatro irmãos precisam aprender a se virar sozinhos enquanto tentam entender o que aconteceu. Entre as novidades da segunda temporada, estão as participações de Malu Mader e Luis Miranda.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).