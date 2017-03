Maio: "Tieta" está de volta no Viva

Você está: Notícias

Betty Faria é "Tieta" (Divulgação/Globo)



Exibida originalmente pela Rede Globo em 1989, "Tieta" é uma das novelas mais pedidas pelos assinantes do Viva . Em maio, o canal traz a telenovela de volta substituindo "A Gata Comeu" . Um dos principais folhetins de Aguinaldo Silva - com parceria de Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares - chega ao canal com personagens emblemáticos, como a protagonista, eternizada por Betty Faria, e sua irmã, a caricata Perpétua de Joana Fomm.



Inspirada no romance "Tieta do Agreste" , de Jorge Amado, a trama se passa na fictícia cidade de Santana do Agreste, no Nordeste brasileiro, e tem como tema central a reviravolta da vida de Tieta. Vinte e cinco anos após ser escorraçada da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), ela retorna à terra natal para se vingar de todos que a trataram mal e riram do seu passado. Sua ousadia mexe com a rotina de Santana do Agreste.



Entre os destaques do elenco: Arlete Salles, Armando Bógus, Ary Fontoura, Cássio Gabus Mendes, Cláudio Corrêa e Castro, Danton Mello, Elias Gleizer, Flávio Galvão, José Mayer, Lídia Brondi, Lilia Cabral, Luiza Tomé, Míriam Pires, Otávio Augusto, Paulo Betti, Reginaldo Faria, Tássia Camargo e Yoná Magalhães.



