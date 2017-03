Você está: Notícias

Maio: Sony estreia a segunda temporada de "The Catch"

robertoscalon - Hoje, 19:59







Elenco de "The Catch" (Divulgação/Disney) Elenco de "The Catch" (Divulgação/Disney)

Com a produção de Shonda Rhimes e Betsy Beers (de "Grey’s Anatomy", "Scandal" e "How to Get Away With Murder" ), "The Catch " estreia a segunda temporada no canal Sony . A série tem no elenco nomes como Mireille Enos, Peter Krause e Sonya Walger.



O suspense acompanha Alice Vaughan, uma grande investigadora particular de Los Angeles e alguém com quem não se deve brincar. A moça investiga fraudes para viver, não é exatamente quem diz ser. Quando seu noivo, Benjamin Jones, aplica um golpe de milhões sobre ela e desaparece, Alice segue em uma missão privada atrás de vingança e não vai parar por nada até capturá-lo. E quando os planos do golpe do noivo colidem com as mentiras que ela construiu tão perfeitamente, os dois entram em um perigoso jogo de gato e rato.



No final da primeira temporada, Ben fez o sacrifício e se entregou para salvar Alice de ir para a prisão por um crime que não cometeu (e um crime que ele realmente cometeu). Agora na segunda temporada, Ben é forçado a contar com seu passado criminal, enquanto a equipe de Anderson deve chegar a um acordo com os maus. Alice e Ben irão jogar o sistema - e uns aos outros - para ficarem juntos e superar seus passados.



