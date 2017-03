Você está: Notícias

Maio: Novo 007, Tintim e Bruce Willis são destaques no Megapix

Em primeira mão , o VCFAZ.TV traz as novidades do Megapix . Conheça os destaques da "Sessão Megapix" para o mês de maio na sessão exibida sempre às sextas-feiras, às 22h30. Dentre os destaques está a mais recente aventura de James Bond, "007 Contra Spectre" ; a animação "As Aventuras de Tintim" ; a comédia "Todo Mundo Em Pânico 5" e a ação "Duro De Matar: Um Bom Dia Para Morrer" .



O Megapix exibe pela primeira vez nos pacotes básicos a mais recente aventura de James Bond, "007 Contra Spectre" (dia 26 de maio , às 22h30). James Bond (Daniel Craig) vai à Cidade do México com a tarefa de eliminar Marco Sciarra (Alessandro Cremona), sem que seu chefe, M (Ralph Fiennes), tenha conhecimento. Isto faz com que Bond seja suspenso temporariamente de suas atividades e que Q (Ben Whishaw) instale em seu sangue um localizador, que permite que o governo britânico saiba sempre em que parte do planeta ele está. Apesar disto, Bond conta com a ajuda de seus colegas na organização para que possa prosseguir em sua investigação pessoal sobre a misteriosa organização chamada Spectre.



A animação "As Aventuras de Tintim" adapta para o cinema, os quadrinhos criada pelo autor belga Georges Prosper Remi. Com direção de Steven Spielberg, a aventura começa assim que Tintim compra a miniatura de um barco. Sem saber o que esconde o objeto, é sequestrado junto com seu cachorro. Preso em um barco, conseguirá escapar junto com o capitão, e pouco a pouco, vai decifrar todos os mistérios.



Anna Faris, Ashley Tisdale e Charlie Sheen estrelam a comédia "Todo Mundo Em Pânico 5" (dia 05 de maio , às 22h30). Um casal começa a passar por algumas experiências fora do normal em sua casa depois de voltar do hospital com seu filho recém-nascido. Com a ajuda de câmeras de vigilância e uma equipe de experts, eles descobrem que estão sendo perseguidos por um terrível demônio.



Bruce Willis volta em "Duro De Matar: Um Bom Dia Para Morrer" (dia 19 de maio , às 22h30) como o detetive John McClane viaja para a Rússia para ajudar seu filho, Jack. Já no país ele descobre que o rapaz trabalha para a CIA e está tentando evitar uma guerra nuclear. Pai e filho então se juntam para combater as forças inimigas.



Dentre outras novidades da programação está a mais recente versão de "Karatê Kid" (dia 14 de maio , às 22h) estrelada por Jackie Chan; o drama "Ela" (dia 22 de maio , às 11h45) com Joaquin Phoenix e o filme de ação apocalíptico "2012" (dia 28 de maio , às 22h).



