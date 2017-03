Especial Amy Macdonald

Lucasfrade - Ontem, 22:10

Amy Macdonald é uma cantora escocesa que fez um grande sucesso com seu álbum de estreia "This Is The Life". O álbum vendeu cerca de 1 milhão e 200 mil cópias. Os grandes sucessos do álbum foram Mr. Rock & Roll e This Is The Life.



This Is The Life













This Pretty Face













Slow It Down













Mr. Rock & Roll













Dream On